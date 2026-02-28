Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 28 de febrero

Estas son las cinco noticias que marcan la agenda informativa del mediodía en Panamá y el mundo.

Estados Unidos golpea a Irán y crece la tensión global

La ofensiva de Estados Unidos contra Irán marca un punto de alta tensión en Medio Oriente. Analistas señalan tres posibles razones detrás del ataque: frenar el programa nuclear iraní, debilitar su capacidad misilística o presionar internamente al régimen.

El movimiento reconfigura el tablero geopolítico y abre interrogantes sobre una posible escalada militar.

Donald Trump guarda silencio tras el ataque

El presidente Donald Trump no tiene previsto ofrecer más declaraciones este sábado sobre la ofensiva.

La decisión de mantener bajo perfil tras una acción militar de alto impacto genera incertidumbre sobre los próximos pasos diplomáticos y militares de Washington.

Millonaria compra de computadoras bajo cuestionamientos en Panamá

Una licitación millonaria para la adquisición de más de medio millón de laptops enfrenta advertencias y polémicas técnicas.

Las observaciones apuntan a posibles especificaciones restrictivas que podrían limitar la competencia, encendiendo el debate sobre transparencia en contrataciones públicas.

Fallas en el sistema de recarga del Metro de Panamá

El Metro de Panamá reportó que el sistema de recarga no estuvo disponible en estaciones de la Línea 1 y Línea 2.

La situación generó molestias entre usuarios en horas clave de movilidad, mientras se trabajaba en la normalización del servicio.

Jet ski queda varado por baja marea en el tramo marino

Un conductor resultó ileso luego de que su moto acuática quedara atrapada por la baja marea en el tramo marino.

El incidente no pasó a mayores, pero vuelve a poner sobre la mesa la importancia de verificar condiciones marítimas antes de navegar.