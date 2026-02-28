Jet ski queda varado en el tramo marino por la baja marea; conductor resulta ileso

El Servicio de Protección Institucional (SPI) informó que la tarde de este viernes 27 de febrero, un jet ski marca Sea-Doo GTI quedó varado en el Tramo Marino, en dirección al Paseo Esteban Huertas, debido a la baja marea.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor, un ciudadano de 41 años, no se percató de la disminución del nivel del agua, lo que provocó que la moto acuática quedara atascada en la zona.

Tras el incidente, el SPI activó de inmediato sus protocolos de respuesta para salvaguardar la integridad del afectado. Personal Táctico de Respuesta Prehospitalaria (paramédicos del SPI), en conjunto con unidades de SPI Comunitario, acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y realizar la evaluación correspondiente.