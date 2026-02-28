  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Jet ski queda varado en el tramo marino por la baja marea; conductor resulta ileso

SPI activa protocolos tras incidente con moto acuática en el Paseo Esteban Huertas
SPI activa protocolos tras incidente con moto acuática en el Paseo Esteban Huertas @SPIPanama
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/02/2026 11:36
Un hombre, de 41 años, resultó ileso luego de que su jet ski quedara varado por la baja marea en el Tramo Marino.

El Servicio de Protección Institucional (SPI) informó que la tarde de este viernes 27 de febrero, un jet ski marca Sea-Doo GTI quedó varado en el Tramo Marino, en dirección al Paseo Esteban Huertas, debido a la baja marea.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor, un ciudadano de 41 años, no se percató de la disminución del nivel del agua, lo que provocó que la moto acuática quedara atascada en la zona.

Tras el incidente, el SPI activó de inmediato sus protocolos de respuesta para salvaguardar la integridad del afectado. Personal Táctico de Respuesta Prehospitalaria (paramédicos del SPI), en conjunto con unidades de SPI Comunitario, acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y realizar la evaluación correspondiente.

Las autoridades confirmaron que el ciudadano resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

El Servicio de Protección Institucional reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar previamente las condiciones marítimas y mantener las debidas medidas de precaución antes de realizar actividades acuáticas, especialmente ante variaciones en la marea.

VIDEOS
Lo Nuevo