Temblor en Panamá hoy: reportan sismo 5.9 en Bocas del Toro

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó al mediodía de este sábado 28 de febrero un sismo de magnitud 5.9 con epicentro en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con el informe preliminar, el movimiento telúrico se registró a las 12:11:56 p.m. (hora local) de este 28 de febrero.

El evento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se localizó a 43 kilómetros al este de Bocas del Toro, en el Caribe panameño.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales.

Mientras que el Instituto de Geociencias indicó que se trata de datos preliminares, por lo que la información podría ser actualizada en las próximas horas.

Residentes de distintas zonas del occidente del país reportaron haber sentido el temblor, mientras los organismos de emergencia se mantienen atentos, especialmente en Bocas del Toro y Chiriquí.