Sismo de 4.8 al sur de Coiba: ¿se reportaron afectaciones?

El <b><a href="/tag/-/meta/instituto-de-geociencia">Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá</a></b> informó sobre un<b> sismo de magnitud 4.8 </b>ocurrido la mañana de este domingo 28 de septiembre.Según el reporte preliminar, <b>el evento se registró a las 7:12 a.m.</b>, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue localizado en el océano Pacífico, a unos 420 kilómetros <b>al sur de la isla de Coiba, provincia de Veraguas</b>.Por la distancia del epicentro respecto a la costa, el movimiento telúrico <b>no fue percibido en la mayor parte del territorio nacional</b>. <b>Tampoco se han reportado daños materiales ni víctimas, y no existe riesgo de tsunami</b>, de acuerdo con las evaluaciones iniciales.