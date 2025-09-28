Sismo de 4.8 al sur de Coiba: ¿se reportaron afectaciones?

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre un sismo de magnitud 4.8 ocurrido la mañana de este domingo 28 de septiembre.

Según el reporte preliminar, el evento se registró a las 7:12 a.m., con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue localizado en el océano Pacífico, a unos 420 kilómetros al sur de la isla de Coiba, provincia de Veraguas.

Por la distancia del epicentro respecto a la costa, el movimiento telúrico no fue percibido en la mayor parte del territorio nacional. Tampoco se han reportado daños materiales ni víctimas, y no existe riesgo de tsunami, de acuerdo con las evaluaciones iniciales.