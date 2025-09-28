  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Sismo de 4.8 al sur de Coiba: ¿se reportaron afectaciones?

Según el Instituto de Geociencias, el sismo no generó daños ni representa riesgo de tsunami para el país.
Según el Instituto de Geociencias, el sismo no generó daños ni representa riesgo de tsunami para el país. IGCP
Por
Adriana Berna
  • 28/09/2025 10:10
El informe es preliminar y podría actualizarse con nuevos datos de las estaciones sísmicas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre un sismo de magnitud 4.8 ocurrido la mañana de este domingo 28 de septiembre.

Según el reporte preliminar, el evento se registró a las 7:12 a.m., con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue localizado en el océano Pacífico, a unos 420 kilómetros al sur de la isla de Coiba, provincia de Veraguas.

Por la distancia del epicentro respecto a la costa, el movimiento telúrico no fue percibido en la mayor parte del territorio nacional. Tampoco se han reportado daños materiales ni víctimas, y no existe riesgo de tsunami, de acuerdo con las evaluaciones iniciales.

VIDEOS
Lo Nuevo