Ifarhu detalla requisitos y documentos del Concurso General de Becas 2026 por nivel educativo

El Ifarhu subrayó la importancia de que los acudientes y estudiantes conserven el código de inscripción asignado durante el registro en línea, ya que será requerido en las siguientes etapas del proceso. Aquellos que resulten preseleccionados deberán presentar la documentación física correspondiente para la adjudicación de las becas, en fechas que serán comunicadas oportunamente por la institución.

La entidad detalló que podrán postularse estudiantes de educación primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares del país, así como aspirantes de primer ingreso a las cinco universidades estatales, siempre que cumplan con un promedio final mínimo de 4.5 . En el caso de los estudiantes universitarios que opten por becas de continuidad, se exige un índice académico mínimo de 2.0 .

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que destinará más de B/.50 millones para apoyar la formación académica de jóvenes y adultos a través del Concurso General de Becas , cuyo proceso de inscripción dará inicio este lunes 12 de enero .

Conozca los requisitos y documentos para aplicar al Concurso General de Becas 2026

Nivel de básica General y Media (Planteles oficiales y particulares – a partir de segundo grado): Dirigido a estudiantes panameños distinguidos y estudiantes extranjeros con más de 10 años de residencia en el país, debidamente certificada por el Servicio Nacional de Migración.

Requisitos académicos:

Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Documentos a presentar una vez preseleccionado:

Una (1) foto tamaño carné.

Copia por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento escolar del estudiante (nacionales).

Estudiantes extranjeros: dos (2) copias de las generales del pasaporte.

Copia por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.

Copia del boletín del año anterior (2025).

Copia de la matrícula del año lectivo 2026.

Estudiantes extranjeros: certificación del Servicio Nacional de Migración que acredite más de 10 años de residencia.

Copia de la documentación que sustente la información socioeconómica.

Certificación bancaria con el número de cuenta del estudiante.

Nivel Universitario - Primer Ingreso (Solo universidades oficiales): Dirigido a estudiantes panameños distinguidos y estudiantes extranjeros con más de 10 años de residencia certificada.

Requisitos académicos:

Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Documentos a presentar una vez preseleccionado:

Una (1) foto tamaño carné.

Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal (mayores de edad) o cédula juvenil/certificado de nacimiento (menores de edad).

Estudiantes extranjeros: dos (2) copias de las generales del pasaporte.

Dos (2) copias por ambos lados de la cédula del representante legal (si es menor de edad).

Dos (2) copias de la matrícula con sello fresco y descripción de las materias matriculadas.

Dos (2) copias del plan de estudio de la carrera.

Dos (2) copias de los créditos de bachiller.

Dos (2) copias del diploma de bachiller.

Certificación del Servicio Nacional de Migración (extranjeros).

Copia de la documentación socioeconómica.

Certificación bancaria con el número de cuenta del estudiante.

Nivel Universitario - Continuación de Carrera (Solo universidades oficiales): Dirigido a estudiantes panameños distinguidos y estudiantes extranjeros con más de 10 años de residencia certificada.

Requisitos académicos:

Índice mínimo de 2.0 en escala de 3.0.

Ser estudiante regular, con materias completas según el plan de estudio.

Documentos a presentar una vez preseleccionado:

Una (1) foto tamaño carné.

Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del estudiante.

Estudiantes extranjeros: dos (2) copias de las generales del pasaporte.

Dos (2) copias de la matrícula con sello fresco y descripción de materias.

Dos (2) copias del plan de estudio de la carrera.

Dos (2) copias de los créditos oficiales actualizados de la licenciatura.

Dos (2) copias del diploma de bachiller.

Certificación del Servicio Nacional de Migración (extranjeros).

Copia de la documentación socioeconómica.

Certificación bancaria con el número de cuenta del estudiante.