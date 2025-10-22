Becas del Ifarhu: Documentos indispensables para cobrar el beneficio y las asistencias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que a partir del lunes 20 de octubre se a dado inicio con a la entrega del primer pago de becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025 en el área de Panamá Centro.

Asimismo, el instituto detalló los requisitos que los beneficiarios deberán presentar para cobrar las becas y asistencias económicas sin inconvenientes:

-Recibo de entrega de documentos

-Boletín completo 2024 original con sello fresco

-Recibo de matrícula 2025

-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante

Solo podrán ingresar a los centros la persona que realizará el cobro, por lo tanto no es necesaria la presencia del estudiante.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.

-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.