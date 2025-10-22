Becas del Ifarhu: Documentos indispensables para cobrar el beneficio y las asistencias

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que a partir del <b>lunes 20 de octubre</b> se a dado inicio con a la <b>entrega del primer pago de becas y asistencias económicas correspondientes al año 2025</b> en el área de <b>Panamá Centro</b>.Asimismo, el instituto <b>detalló los requisitos</b> que los beneficiarios deberán presentar para <b>cobrar las becas y asistencias económicas sin inconvenientes</b>:<i>-Recibo de entrega de documentos</i><i>-Boletín completo 2024 original con sello fresco</i><i>-Recibo de matrícula 2025</i><i>-Cédula vigente original del representante legal y el estudiante</i>Solo podrán ingresar a los centros la persona que realizará el cobro, por lo tanto no es necesaria la presencia del estudiante.<b>En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:</b>-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deberán estar nítidas y todas las cédulas tienen que estar vigentes.-Nota donde indique a quien esta autorizando con número de cédula de esa persona, la nota deberá estar firmada a mano por el representante legal. No puede ser copia o foto.