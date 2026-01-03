¿Quieres una beca del Ifarhu? Este es el promedio que debes tener

El director general del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que a finales del mes de enero se realizará la entrega del tercer y último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) correspondiente al año 2025.Godoy señaló que la institución se encuentra afinando los detalles logísticos y administrativos para garantizar el desembolso del beneficio a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos. Asimismo, indicó que en los próximos días se brindará información detallada sobre el calendario, los puntos de pago y los mecanismos de entrega a nivel nacional.