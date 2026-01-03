  1. Inicio
Información útil

¿Quieres una beca del Ifarhu? Este es el promedio que debes tener

El director del Ifarhu confirma promedios para becas desde 2026.
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/01/2026 11:54
Desde 2026, los estudiantes deberán cumplir nuevos promedios para acceder a becas del Ifarhu.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir del año 2026 entrarán en vigencia nuevos requisitos académicos para los estudiantes que aspiren a becas socioeconómicas, como parte de un ajuste orientado a fortalecer los criterios de selección y optimizar el uso de los recursos.

Según informó el director de la entidad, Carlos Godoy, los estudiantes de educación básica y media deberán contar con un promedio mínimo de 4.0 para aplicar a este tipo de beca, mientras que los universitarios deberán mantener un índice académico de al menos 1.8. Estos criterios se aplicarán tomando en cuenta la condición económica del estudiante y su núcleo familiar.

Godoy precisó que los requisitos para las becas por concurso se mantendrán sin modificaciones. En estos casos, se exigirá un promedio mínimo de 4.5 para estudiantes de nivel escolar y un índice académico de 2.0 para quienes cursen estudios universitarios.

El director del Ifarhu explicó que estas disposiciones forman parte del nuevo reglamento institucional, el cual establece que los procesos de selección de becas se realizarán mediante convocatorias públicas. Las postulaciones serán evaluadas por una comisión encargada de analizar cada caso y definir la asignación de los beneficios conforme a los criterios específicos de cada programa.

Último pago del PASE-U 2025 se entregará a finales de enero, anuncia Ifarhu

El director general del Ifarhu, Carlos Godoy, informó que a finales del mes de enero se realizará la entrega del tercer y último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) correspondiente al año 2025.

Godoy señaló que la institución se encuentra afinando los detalles logísticos y administrativos para garantizar el desembolso del beneficio a los estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos. Asimismo, indicó que en los próximos días se brindará información detallada sobre el calendario, los puntos de pago y los mecanismos de entrega a nivel nacional.

