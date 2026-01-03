¿Quieres una beca del Ifarhu? Este es el promedio que debes tener

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que a partir del año 2026 entrarán en vigencia nuevos requisitos académicos para los estudiantes que aspiren a becas socioeconómicas, como parte de un ajuste orientado a fortalecer los criterios de selección y optimizar el uso de los recursos.

Según informó el director de la entidad, Carlos Godoy, los estudiantes de educación básica y media deberán contar con un promedio mínimo de 4.0 para aplicar a este tipo de beca, mientras que los universitarios deberán mantener un índice académico de al menos 1.8. Estos criterios se aplicarán tomando en cuenta la condición económica del estudiante y su núcleo familiar.

Godoy precisó que los requisitos para las becas por concurso se mantendrán sin modificaciones. En estos casos, se exigirá un promedio mínimo de 4.5 para estudiantes de nivel escolar y un índice académico de 2.0 para quienes cursen estudios universitarios.

El director del Ifarhu explicó que estas disposiciones forman parte del nuevo reglamento institucional, el cual establece que los procesos de selección de becas se realizarán mediante convocatorias públicas. Las postulaciones serán evaluadas por una comisión encargada de analizar cada caso y definir la asignación de los beneficios conforme a los criterios específicos de cada programa.