Panamá volverá a estudiar su relación histórica con Estados Unidos, anuncia canciller

Durante los actos conmemorativos del 9 de enero, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, anunció que por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, se retomará a partir de este año, el estudio de la materia Historia: Relaciones de Panamá con Estados Unidos.

El canciller señaló que esta decisión responde a la necesidad de fortalecer el conocimiento de la historia nacional, en especial de los acontecimientos del siglo XX.

“Sentimos que, como panameños, debemos acentuar el estudio de nuestra historia en el siglo XX. El presidente de la República ha ordenado que este año se retome el estudio de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos”, expresó.

Según Martínez-Acha, el objetivo de esta iniciativa es que las nuevas generaciones puedan comprender hacia dónde se dirige el país y reconocer de dónde proviene, a partir de una visión histórica más profunda de las relaciones bilaterales.