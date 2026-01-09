  1. Inicio
Panamá volverá a estudiar su relación histórica con Estados Unidos, anuncia canciller

Martínez-Acha confirmó el retorno de una materia clave sobre historia nacional.
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/01/2026 11:06
Las relaciones históricas entre Panamá y Estados Unidos volverán al plan de estudios.

Durante los actos conmemorativos del 9 de enero, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, anunció que por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, se retomará a partir de este año, el estudio de la materia Historia: Relaciones de Panamá con Estados Unidos.

El canciller señaló que esta decisión responde a la necesidad de fortalecer el conocimiento de la historia nacional, en especial de los acontecimientos del siglo XX.

“Sentimos que, como panameños, debemos acentuar el estudio de nuestra historia en el siglo XX. El presidente de la República ha ordenado que este año se retome el estudio de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos”, expresó.

Según Martínez-Acha, el objetivo de esta iniciativa es que las nuevas generaciones puedan comprender hacia dónde se dirige el país y reconocer de dónde proviene, a partir de una visión histórica más profunda de las relaciones bilaterales.

Meduca aclara vigencia de la asignatura sobre relaciones Panamá–Estados Unidos

La asignatura fue eliminada durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, cuando Lucy Molinar se desempeñaba como ministra de Educación.

Posteriormente, la materia fue restablecida en la administración siguiente, bajo la gestión de la entonces ministra de Educación, Marcela Paredes.

En 2024, el Ministerio de Educación (Meduca) emitió un comunicado en el que aclaró que los planes de estudio vigentes incluyen la asignatura Historia de las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos de América como una materia obligatoria para todos los bachilleratos de educación media, tanto en centros educativos oficiales como particulares del país.

Según el Meduca, esta asignatura tiene como objetivo que los estudiantes conozcan de manera objetiva los acontecimientos ocurridos en el territorio panameño a partir de mediados del siglo XIX, así como las repercusiones políticas, económicas y sociales que tuvieron para los panameños las relaciones con Colombia, Estados Unidos y otras naciones.

