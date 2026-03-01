Cancillería de Panamá emite aviso de seguridad para panameños en Jordania

Ante cualquier eventualidad, la Embajada de la República de Panamá en el Reino Hachemita de Jordania puso a disposición de los ciudadanos panameños los siguientes canales oficiales de contacto:<b>Correo electrónico:</b> embapanamajordania@mire.gob.pa<b>Teléfono:</b> +962-592 4616<b>Móvil:</b> +962 7 7877 8008De igual manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que activó el <b>Centro de Coordinación de Información (CECODI)</b>, con el fin de atender consultas y brindar orientación a familiares y connacionales.El CECODI está disponible a través de:<b>Teléfono:</b> (507) 504-9514<b>WhatsApp:</b> (507) 6371-8485 / 6330-6252<b>Correo electrónico:</b> cecodi@mire.gob.paLa Cancillería reiteró que estos canales permanecen habilitados para atender cualquier situación que requiera asistencia o información oficial.