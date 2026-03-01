  1. Inicio
Nacional
PANAMÁ

Cancillería de Panamá emite aviso de seguridad para panameños en Jordania

Cancillería refuerza medidas preventivas para connacionales en Jordania
Cancillería refuerza medidas preventivas para connacionales en Jordania Deposit Photo
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/03/2026 09:48
Panamá activó monitoreo permanente para asistir a sus ciudadanos en Jordania frente al actual escenario de seguridad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un aviso dirigido a los ciudadanos panameños que se encuentran en el Reino Hachemita de Jordania, en el contexto de la actual escalada de tensiones en la región.

La Embajada de la República de Panamá en el Reino Hachemita de Jordania informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación, dando seguimiento a los comunicados e indicaciones de las autoridades y medios oficiales jordanos, en coordinación con la Cancillería panameña.

En el comunicado, la misión diplomática solicitó a los panameños residentes, en tránsito o en trámite dentro del territorio jordano mantener la calma y atender únicamente la información proveniente de fuentes oficiales, especialmente de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania, así como los avisos emitidos por la propia embajada.

Como medidas estrictamente preventivas, se recomendó:

Acatar en todo momento las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades locales.

En caso de escuchar sirenas antiaéreas, dirigirse de inmediato a un área segura dentro de la vivienda o edificio y alejarse de ventanas y fachadas exteriores.

No acercarse, tocar ni manipular objetos desconocidos, restos metálicos o cualquier elemento que haya caído o aparecido repentinamente, ya que podrían representar un riesgo.

Mantener el teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación con suficiente batería e informar periódicamente a familiares o contactos cercanos sobre su situación.

La Cancillería reiteró que continuará dando seguimiento a la evolución de los acontecimientos y brindando orientación a los connacionales en la región.

Embajada y Cancillería de Panamá habilitan canales de contacto para panameños en Jordania

Ante cualquier eventualidad, la Embajada de la República de Panamá en el Reino Hachemita de Jordania puso a disposición de los ciudadanos panameños los siguientes canales oficiales de contacto:

Correo electrónico: embapanamajordania@mire.gob.pa

Teléfono: +962-592 4616

Móvil: +962 7 7877 8008

De igual manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que activó el Centro de Coordinación de Información (CECODI), con el fin de atender consultas y brindar orientación a familiares y connacionales.

El CECODI está disponible a través de:

Teléfono: (507) 504-9514

WhatsApp: (507) 6371-8485 / 6330-6252

Correo electrónico: cecodi@mire.gob.pa

La Cancillería reiteró que estos canales permanecen habilitados para atender cualquier situación que requiera asistencia o información oficial.

