Cancillería de Panamá emite aviso de seguridad para panameños en Jordania

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un aviso dirigido a los ciudadanos panameños que se encuentran en el Reino Hachemita de Jordania, en el contexto de la actual escalada de tensiones en la región.

La Embajada de la República de Panamá en el Reino Hachemita de Jordania informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación, dando seguimiento a los comunicados e indicaciones de las autoridades y medios oficiales jordanos, en coordinación con la Cancillería panameña.

En el comunicado, la misión diplomática solicitó a los panameños residentes, en tránsito o en trámite dentro del territorio jordano mantener la calma y atender únicamente la información proveniente de fuentes oficiales, especialmente de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania, así como los avisos emitidos por la propia embajada.

Como medidas estrictamente preventivas, se recomendó:

Acatar en todo momento las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades locales.

En caso de escuchar sirenas antiaéreas, dirigirse de inmediato a un área segura dentro de la vivienda o edificio y alejarse de ventanas y fachadas exteriores.

No acercarse, tocar ni manipular objetos desconocidos, restos metálicos o cualquier elemento que haya caído o aparecido repentinamente, ya que podrían representar un riesgo.

Mantener el teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación con suficiente batería e informar periódicamente a familiares o contactos cercanos sobre su situación.

La Cancillería reiteró que continuará dando seguimiento a la evolución de los acontecimientos y brindando orientación a los connacionales en la región.