Alireza Arafi: Quién es el ayatolá que emerge en la transición de poder en Irán

La muerte del líder supremo Ali Khamenei abrió uno de los momentos más decisivos para la República Islámica desde 1989.

En medio de la transición, un nombre comenzó a cobrar protagonismo dentro de la estructura clerical y política del país:

Alireza Arafi, el ayatolá designado para integrar el Consejo de Liderazgo interino que asume funciones hasta la elección del nuevo líder supremo.

Su perfil combina autoridad religiosa, experiencia institucional y cercanía al núcleo duro del poder iraní.

Orígenes y formación en Qom

Alireza Arafi nació en 1959 en Meybod, provincia de Yazd, en el seno de una familia religiosa.

Desde joven se trasladó a Qom, el principal centro de estudios teológicos del chiismo en Irán, donde cursó formación avanzada en jurisprudencia islámica, teología y filosofía.

Qom no es solo un centro académico, sino el corazón ideológico del sistema político iraní.

Allí se forman los clérigos que luego ocupan posiciones clave dentro del Estado. Arafi consolidó su reputación como estudioso disciplinado y figura respetada dentro del clero.

Ascenso en la estructura religiosa y política

A lo largo de su carrera, Arafi ha ocupado cargos estratégicos dentro del entramado institucional iraní:

- Imán de la oración del viernes en Qom, una de las tribunas religiosas más influyentes del país.

- Director de los seminarios islámicos de Irán, responsable de la formación del clero nacional.

- Presidente de la Universidad Internacional Al-Mustafa, institución encargada de proyectar la enseñanza del islam chií en el exterior.

- Miembro del Consejo de Guardianes, órgano que supervisa la constitucionalidad de las leyes y valida candidaturas electorales.

- Miembro de la Asamblea de Expertos, el cuerpo clerical que elige al líder supremo.

Su presencia simultánea en el Consejo de Guardianes y la Asamblea de Expertos lo posiciona como una figura de peso dentro del sistema político-religioso iraní.

El Consejo de Liderazgo interino

Tras la muerte de Ali Khamenei el 28 de febrero de 2026, se activó el mecanismo constitucional para garantizar continuidad institucional.

La Constitución iraní establece que, ante la vacancia del cargo, un Consejo de Liderazgo provisional asume temporalmente las funciones del líder supremo hasta que la Asamblea de Expertos designe al sucesor definitivo.

Arafi fue nombrado como el representante clerical dentro de ese consejo, junto al presidente y al jefe del Poder Judicial.

Su designación no es menor: se trata de un rol clave en la administración del poder en un momento de alta sensibilidad política.

¿Puede convertirse en el próximo líder supremo?

Aunque no existe una candidatura oficial anunciada, el nombre de Alireza Arafi aparece en los análisis como una figura que cumple con varios requisitos constitucionales para asumir el liderazgo supremo:

Rango religioso adecuado dentro del clero chií.

Trayectoria institucional consolidada.

Cercanía con los sectores conservadores del régimen.

Participación directa en los órganos que decidirán la sucesión.

La decisión final depende de la Asamblea de Expertos, que deberá evaluar a los candidatos y votar al nuevo líder supremo. El proceso puede extenderse durante semanas o incluso meses.