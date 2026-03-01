Tiroteo en Austin deja múltiples víctimas: FBI investiga posible acto de terrorismo

Una madrugada de violencia sacudió las calles de Austin este domingo, cuando un tiroteo reportado en una zona de alta concurrencia dejó un saldo de múltiples personas heridas.

Las autoridades locales y federales han desplegado un operativo de gran escala para determinar el móvil del ataque, tras dar con el fallecimiento del autor de los hechos,

El Departamento de Policía de Austin (APD) recibió las primeras alertas de disparos cerca de las 2:00 a.m.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron una escena caótica con varias víctimas que presentaban heridas de bala.

Los servicios de emergencia (EMS) del condado de Travis confirmaron el traslado de los heridos a hospitales cercanos; al menos dos de ellos se encuentran en estado crítico.

Hasta el momento, la policía no ha confirmado arrestos, pero se ha establecido un perímetro de seguridad mientras los investigadores recolectan casquillos de bala y analizan videos de cámaras de vigilancia de los locales comerciales cercanos.