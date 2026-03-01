  1. Inicio
Tiroteo en Austin deja múltiples víctimas: FBI investiga posible acto de terrorismo

El Departamento de Policía de Austin (APD) recibió las primeras alertas de disparos cerca de las 2:00 a.m.
El Departamento de Policía de Austin (APD) recibió las primeras alertas de disparos cerca de las 2:00 a.m.
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 11:59
Los servicios de emergencia confirmaron el traslado de los heridos a hospitales cercanos; al menos dos de ellos se encuentran en estado crítico

Una madrugada de violencia sacudió las calles de Austin este domingo, cuando un tiroteo reportado en una zona de alta concurrencia dejó un saldo de múltiples personas heridas.

Las autoridades locales y federales han desplegado un operativo de gran escala para determinar el móvil del ataque, tras dar con el fallecimiento del autor de los hechos,

El Departamento de Policía de Austin (APD) recibió las primeras alertas de disparos cerca de las 2:00 a.m.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron una escena caótica con varias víctimas que presentaban heridas de bala.

Los servicios de emergencia (EMS) del condado de Travis confirmaron el traslado de los heridos a hospitales cercanos; al menos dos de ellos se encuentran en estado crítico.

Hasta el momento, la policía no ha confirmado arrestos, pero se ha establecido un perímetro de seguridad mientras los investigadores recolectan casquillos de bala y analizan videos de cámaras de vigilancia de los locales comerciales cercanos.

La intervención del FBI

Ante la magnitud del evento, la oficina de campo del FBI en San Antonio, que supervisa la jurisdicción de Austin, ha confirmado su participación en la investigación.

La agencia federal está brindando apoyo técnico y recursos de análisis de evidencia.

Los portavoces han informado que están utilizando su base de datos y tecnología de reconocimiento para identificar a sospechosos potenciales y rastrear el origen de las armas utilizadas.

Están analizando si el ataque fue un acto aleatorio o si existe un trasfondo de odio o extremismo que deba ser categorizado como terrorismo doméstico.

Han habilitado una línea directa para que la ciudadanía envíe fotos o videos tomados con teléfonos celulares durante el tiroteo.

“Nuestra prioridad es la seguridad pública y trabajar de la mano con las agencias locales para asegurar que se haga justicia de manera expedita”, señaló un portavoz de la agencia.

