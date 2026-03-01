  1. Inicio
Alireza Arafi asume rol en el liderazgo interino de Irán

El ayatolá Alireza Arafi. Creado con IA
Lourdes García Armuelles
  • 01/03/2026 09:25
Tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel, Irán enfrenta un escenario de transición política marcado por la incertidumbre.

En este contexto, el ayatolá Alireza Arafi, clérigo de 66 años y miembro del influyente Consejo de Guardianes, ha sido designado como parte del consejo de liderazgo interino.

Arafi, reconocido por su trayectoria académica y religiosa, se convierte en una de las voces centrales en la conducción del país durante este periodo de crisis.

Su inclusión en el consejo refleja la intención de mantener la influencia clerical en la toma de decisiones, al tiempo que se busca preservar la estabilidad institucional.

La conformación de este liderazgo interino abre interrogantes sobre el futuro político de Irán, las tensiones regionales y la respuesta de la comunidad internacional.

Analistas señalan que la participación de figuras como Arafi podría garantizar continuidad en la línea ideológica del régimen, aunque el desenlace dependerá de la dinámica interna y de las presiones externas.

El nombramiento de Alireza Arafi como parte del consejo interino simboliza la resiliencia de las estructuras religiosas en Irán y anticipa un proceso de transición complejo, con repercusiones tanto dentro como fuera del país.

