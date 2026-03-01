Alireza Arafi asume rol en el liderazgo interino de Irán

Tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel, Irán enfrenta un escenario de transición política marcado por la incertidumbre.

En este contexto, el ayatolá Alireza Arafi, clérigo de 66 años y miembro del influyente Consejo de Guardianes, ha sido designado como parte del consejo de liderazgo interino.

Arafi, reconocido por su trayectoria académica y religiosa, se convierte en una de las voces centrales en la conducción del país durante este periodo de crisis.

Su inclusión en el consejo refleja la intención de mantener la influencia clerical en la toma de decisiones, al tiempo que se busca preservar la estabilidad institucional.