‘La educación es una inversión moral para Panamá’: mensaje de Ulloa en el inicio de clases

Con un mensaje centrado en la humildad, la caridad y el servicio, el arzobispo metropolitano de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/monsenor-jose-domingo-ulloa">José Domingo Ulloa Mendieta</a></b>, exhortó a la comunidad educativa del país a <b>renovar su compromiso con una formación integral que coloque al estudiante en el centro</b>, fortalezca la alianza con las familias y promueva una misión compartida entre todos los actores del sistema educativo.En su mensaje por el inicio del año escolar, el también religioso agustino subrayó que <b>cada comienzo de clases representa una nueva oportunidad para transformar vidas y sembrar esperanza en el país</b>.<i>'Con el inicio del año escolar, Panamá vuelve a soñar'</i>, expresó, al destacar que las aulas deben ser espacios donde niños y jóvenes descubran su talento, las familias acompañen activamente y los educadores continúen sembrando futuro.El arzobispo dirigió un llamado especial a las autoridades educativas, recordándoles que la educación no puede reducirse a una política pública, sino que constituye <i>'una inversión moral en el país'</i>.Inspirado en el Pacto Educativo Global impulsado por el Papa Francisco, Ulloa insistió en la necesidad de colocar a la persona en el centro del proceso educativo. Esto, explicó, <b>implica garantizar una educación sin exclusión ni discriminación, en la que cada estudiante, sin importar su origen social, cultural o económico, tenga acceso real a oportunidades de crecimiento</b>.El mensaje enfatiza que <b>el sistema educativo debe escuchar a las nuevas generaciones y formar líderes capaces de construir una sociedad más justa y humana</b>, en un contexto global marcado por desafíos sociales, económicos y ambientales.El arzobispo también dirigió palabras de gratitud a los docentes, reconociendo su vocación y compromiso. Señaló que educar no se limita a transmitir conocimientos, sino que implica formar 'corazones inteligentes', capaces de pensar críticamente y actuar con responsabilidad.En un entorno caracterizado por el individualismo, sostuvo que los educadores están llamados a promover la fraternidad, el diálogo y el respeto, valores fundamentales para la convivencia democrática y la cohesión social.Ulloa destacó el papel de las familias como primeras educadoras y las animó a fortalecer su alianza con las escuelas. Subrayó que cuando el hogar y el centro educativo trabajan de manera articulada, el estudiante se siente sostenido y acompañado.<i>'La educación integral no se limita al aula; se construye también en la mesa familiar, en el ejemplo diario y en el acompañamiento cercano'</i>, indicó.Este enfoque, según el mensaje, busca consolidar una comunidad educativa en misión compartida, donde la corresponsabilidad sea la base para el desarrollo académico y humano de los estudiantes.A los estudiantes, a quienes describió como protagonistas de este tiempo, el arzobispo les pidió no renunciar a sus sueños y asumir la educación como el camino más seguro para construir un proyecto de vida con dignidad.Más allá de aprobar materias, señaló, <b>la meta es convertirse en ciudadanos con calidad humana, comprometidos con el bien común y con el cuidado de la 'casa común', en referencia al entorno social y ambiental</b>.<i>'Panamá necesita profesionales competentes, pero sobre todo ciudadanos íntegros'</i>, afirmó.El mensaje concluye con un llamado a que este inicio de clases sea una verdadera siembra de esperanza. Ulloa subrayó que el futuro del país se escribe en cada salón de clases y que solo trabajando juntos será posible ofrecer una educación que transforme vidas y fortalezca la nación.