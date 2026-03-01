El Manchester United sigue invicto en 2026

En el minuto 4, un saque de esquina de Brennan Johnson al segundo palo fue aprovechado por Lacroix, que tras deshacerse de Leny Yoro, que estuvo muy blando en la marca, remató de cabeza al palo largo para inaugurar el marcador.El encuentro se puso de cara para el club del sur de Londres, que pudo aumentar diferencias minutos después pero Senne Lammens tapó el disparo de Sarr.Las malas noticias se cebaron con los ‘Diablos Rojos’ que tuvieron que agotar un cambio con la lesión de Luke Shaw, que se retiró del campo con molestias.Los de Michael Carrick comenzaron poco a poco a sentirse cómodos y dominaron la posesión, aunque no pudieron poner en peligro a la defensa visitante, que despejó los centros que servían los extremos desde las bandas.