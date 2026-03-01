  1. Inicio
Sinaproc pone bajo aviso a vertientes del Caribe y Pacífico por condiciones ventosas

Embarcaciones pequeñas y pescadores artesanales deben evaluar las condiciones antes de zarpar, mientras se mantenga vigente el aviso.
Por
Adriana Berna
  • 01/03/2026 10:55
Las autoridades advierten sobre condiciones ventosas en ambas vertientes y zonas marítimas, con mayor intensidad en la Cordillera Central.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un Aviso de Prevención en todo el territorio nacional hasta el 3 de marzo de 2026, debido al incremento significativo en la velocidad del viento, según el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el informe, se prevén vientos de componente norte y noreste con velocidades sostenidas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas marítimas, ambos litorales y provincias centrales, mientras que en el resto del país podrían alcanzar los 35 km/h. Además, se estiman ráfagas de hasta 65 km/h, especialmente en sectores de la Cordillera Central y áreas marítimas.

El aviso abarca tanto la vertiente del Caribe como la del Pacífico, donde se anticipa mayor incidencia de estas condiciones ventosas, con posibles afectaciones en estructuras livianas y actividades marítimas.

Ante este panorama, el Sinaproc recomendó asegurar techos livianos, láminas, toldos y objetos sueltos en balcones o azoteas; evitar estacionar vehículos bajo árboles, postes eléctricos o estructuras inestables; no realizar actividades en alturas ni exponerse innecesariamente a ráfagas intensas; y mantenerse informado a través de los boletines oficiales.

Asimismo, exhortó a embarcaciones pequeñas y pescadores artesanales a evaluar las condiciones antes de zarpar, utilizar chaleco salvavidas y equipo de seguridad, y asegurar las embarcaciones en puertos y fondeaderos.

La entidad reiteró el llamado a la población a actuar con responsabilidad y prevención, priorizando la seguridad y la protección de la familia.

Para emergencias, recordó que están disponibles las líneas 520-4426 y el 911. El aviso fue emitido este 1 de marzo de 2026 y se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones atmosféricas adversas.

