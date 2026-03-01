Sinaproc pone bajo aviso a vertientes del Caribe y Pacífico por condiciones ventosas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un Aviso de Prevención en todo el territorio nacional hasta el 3 de marzo de 2026, debido al incremento significativo en la velocidad del viento, según el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el informe, se prevén vientos de componente norte y noreste con velocidades sostenidas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas marítimas, ambos litorales y provincias centrales, mientras que en el resto del país podrían alcanzar los 35 km/h. Además, se estiman ráfagas de hasta 65 km/h, especialmente en sectores de la Cordillera Central y áreas marítimas.

El aviso abarca tanto la vertiente del Caribe como la del Pacífico, donde se anticipa mayor incidencia de estas condiciones ventosas, con posibles afectaciones en estructuras livianas y actividades marítimas.

Ante este panorama, el Sinaproc recomendó asegurar techos livianos, láminas, toldos y objetos sueltos en balcones o azoteas; evitar estacionar vehículos bajo árboles, postes eléctricos o estructuras inestables; no realizar actividades en alturas ni exponerse innecesariamente a ráfagas intensas; y mantenerse informado a través de los boletines oficiales.

Asimismo, exhortó a embarcaciones pequeñas y pescadores artesanales a evaluar las condiciones antes de zarpar, utilizar chaleco salvavidas y equipo de seguridad, y asegurar las embarcaciones en puertos y fondeaderos.

La entidad reiteró el llamado a la población a actuar con responsabilidad y prevención, priorizando la seguridad y la protección de la familia.

Para emergencias, recordó que están disponibles las líneas 520-4426 y el 911. El aviso fue emitido este 1 de marzo de 2026 y se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones atmosféricas adversas.