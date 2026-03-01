Eclipse total teñirá de rojo la Luna y será visible en Panamá

El director nacional de Ciencias Espaciales de la <b><a href="/tag/-/meta/utp-universidad-tecnologica-de-panama">Universidad Tecnológica de Panamá (UTP),</a></b> Rodney Delgado, detalló que en Panamá los momentos clave serán:<b>3:44 a.m.</b>: inicio de la fase penumbral.<b>4:50 a.m.</b>: inicio de la fase parcial, cuando comenzará a notarse claramente la sombra de la Tierra.<b>6:04 a.m.</b>: inicio de la totalidad, cuando la Luna se tornará roja.<b>6:29 a.m.</b>: punto máximo visible en el país.El fenómeno podrá apreciarse a simple vista sin necesidad de protección especial, a diferencia de los eclipses solares. Sin embargo, se recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de luces artificiales, y utilizar binoculares o un pequeño telescopio para disfrutar mejor del espectáculo.Durante la totalidad, la Luna estará ubicada en la constelación de Leo, lo que facilitará también la observación de estrellas y otras formaciones celestes.El eclipse será visible en gran parte de América, el Pacífico, el este de Asia y Australia, mientras que no podrá observarse en África ni en Europa.