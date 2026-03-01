Eclipse total teñirá de rojo la Luna y será visible en Panamá

De acuerdo con la NASA, la fase de totalidad se extenderá entre las 11:04 GMT y las 12:03 GMT, coincidiendo en territorio panameño con las primeras horas de la mañana. Esto permitirá que el evento sea visible antes del amanecer, ofreciendo condiciones favorables para su observación si el clima lo permite.

Panamá será uno de los países privilegiados desde donde podrá observarse el eclipse lunar total del próximo 3 de marzo de 2026, un fenómeno astronómico conocido como “Luna de Sangre”, en el que el satélite natural adquirirá un tono rojizo al atravesar completamente la sombra de la Tierra.

Así podrá ver a simple vista la Luna de Sangre en Panamá

El director nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Rodney Delgado, detalló que en Panamá los momentos clave serán:

3:44 a.m.: inicio de la fase penumbral.

4:50 a.m.: inicio de la fase parcial, cuando comenzará a notarse claramente la sombra de la Tierra.

6:04 a.m.: inicio de la totalidad, cuando la Luna se tornará roja.

6:29 a.m.: punto máximo visible en el país.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista sin necesidad de protección especial, a diferencia de los eclipses solares. Sin embargo, se recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de luces artificiales, y utilizar binoculares o un pequeño telescopio para disfrutar mejor del espectáculo.

Durante la totalidad, la Luna estará ubicada en la constelación de Leo, lo que facilitará también la observación de estrellas y otras formaciones celestes.

El eclipse será visible en gran parte de América, el Pacífico, el este de Asia y Australia, mientras que no podrá observarse en África ni en Europa.