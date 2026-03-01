‘La paz no se construye con armas’: mensaje del Papa León IVI ante crisis en Oriente Medio

El <b><a href="/tag/-/meta/papa-leon-xiv">Papa León XIV</a></b> hizo este domingo un llamado urgente a poner fin a la 'espiral de violencia' en Oriente Medio, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con bombardeos en la región.<i><b>'Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable', </b></i>expresó el sumo pontífice ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.Durante la oración del ángelus, el papa subrayó que <i><b>'la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable'.</b></i>En ese contexto, insistió en que <i><b>'la diplomacia recupere su papel' </b></i>como vía para desescalar el conflicto y evitar mayores consecuencias para la población civil.Asimismo, el pontífice instó a retomar de manera urgente el diálogo entre Afganistán y Pakistán, tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.