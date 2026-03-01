‘La paz no se construye con armas’: mensaje del Papa León IVI ante crisis en Oriente Medio

El Papa León XIV hizo este domingo un llamado urgente a poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con bombardeos en la región.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, expresó el sumo pontífice ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Durante la oración del ángelus, el papa subrayó que “la estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”.

En ese contexto, insistió en que “la diplomacia recupere su papel” como vía para desescalar el conflicto y evitar mayores consecuencias para la población civil.

Asimismo, el pontífice instó a retomar de manera urgente el diálogo entre Afganistán y Pakistán, tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.