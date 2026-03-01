Empresarios llaman a aprovechar oportunidad para el sector logístico tras decisión contra Panama Ports

La <b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa</a> (APEDE)</b> exhortó este domingo 1 de marzo a aprovechar la 'gran oportunidad' que tendría el país para fortalecer su <b>sector logístico</b>. El pronunciamiento fue realizado por el gremio empresarial en su columna semanal ‘La Voz de APEDE’, en torno al reciente <b>fallo de la C<a href="/tag/-/meta/corte-suprema-de-justicia">orte Suprema de Justicia</a></b>, que declaró inconstitucional la <b>Ley 5 de 1997</b> y su prórroga de 2021, dejando así sin sustento legal la operación de <b><a href="/tag/-/meta/panama-ports-company">Panama Ports Company (PPC)</a></b>, filial del conglomerado <b>CK Hutchison Holdings</b>.<i><b>'El reciente fallo de la </b></i><i><b>Corte Suprema de Justicia</b></i><i><b> en torno al contrato de </b></i><i><b>Panama Ports Company</b></i><i><b> nos llama a hacer las cosas mejor, con reglas claras, transparencia y visión de largo plazo'</b></i>, aseguró el gremio.El artículo —cuya autoría corresponde a la presidenta de APEDE, <b><a href="/tag/-/meta/giulia-de-sanctis">Giulia De Sanctis</a></b>— subrayó que el <b>sector logístico</b> representa cerca del <b>11,8 % del Producto Interno Bruto (PIB)</b> nacional y constituye una fuente económica generadora de miles de empleos directos e indirectos, además de posicionar a <b>Panamá</b> como un punto de encuentro estratégico en el <b>comercio mundial</b>.<i><b>'Movemos alrededor de </b></i><i><b>10 millones de TEU al año</b></i><i><b> y somos un centro de conexión clave entre continentes. Cada decisión que se toma en este ámbito impacta la </b></i><i><b>confianza de los inversionistas</b></i><i><b>, la </b></i><i><b>estabilidad jurídica</b></i><i><b> y la </b></i><i><b>competitividad del país</b></i><i><b>',</b></i> prosiguió De Sanctis.En este mismo contexto, la presidenta de APEDE realizó una retrospectiva histórica, remontándose a cómo era el escenario hace 30 años, cuando se concesionaron los <b>puertos de Balboa y Cristóbal</b>.<i><b>'Panamá se preparaba para la </b></i><i><b>reversión del Canal</b></i><i><b> y necesitaba inversión urgente para modernizar infraestructuras deterioradas. Aquella decisión respondió a una realidad económica concreta. Hoy el escenario es otro. Somos una </b></i><i><b>plataforma logística consolidada</b></i><i><b>, pero tanto la competencia en la región como nuestro deseo de crecer y evolucionar nos retan a elevar nuestros estándares. Debemos superarnos, no solo para ser competitivos, sino para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos',</b></i> expresó.De Sanctis elaboró seguidamente que los cambios contractuales posteriores, cuestionados y posteriormente juzgados en los tribunales, dejan, a su juicio, una 'lección clara': <i><b>'La </b></i><i><b>seguridad jurídica</b></i><i><b> no se negocia y las reglas deben ser sólidas desde el inicio. Como jurista, tengo la convicción de que la estabilidad de un país se construye sobre el </b></i><i><b>respeto a la ley</b></i><i><b>, pero también sobre la correcta estructuración de los contratos. Cuando las reglas son claras, no hay espacio para interpretaciones que debiliten la institucionalidad'</b></i>, alegó.La titular de APEDE señaló que, si bien es consciente de que las nuevas concesiones que se licitarán para los <b>puertos de Balboa y Cristóbal</b> se están estructurando bajo parámetros y requisitos de última generación, la experiencia no solo debe servir para modernizar esas concesiones específicas, sino también para impulsar la creación de un <b>nuevo marco legal robusto</b> que abarque todos los puertos y la <b>infraestructura marítima y logística del país</b>.<i><b>'Este marco debe garantizar estándares más altos, promover la </b></i><i><b>competitividad</b></i><i><b> y asegurar que los beneficios generados por esta actividad se distribuyan de manera equitativa. Además, debe garantizar procesos de </b></i><i><b>licitación abiertos y transparentes</b></i><i><b>, criterios técnicos definidos y mecanismos de fiscalización que aseguren que cada concesión genere </b></i><i><b>inversión, empleo y transferencia de conocimiento</b></i><i><b>, con beneficios reales para el país',</b></i> indicó De Sanctis.Finalmente, la líder del gremio empresarial apostó por la <b>madurez institucional</b> del país. <i><b>'Lo que debilita la reputación es no cambiar e insistir en mantener esquemas que generan dudas. Este es el momento de enviar un mensaje firme al mundo: </b></i><i><b>Panamá respeta los contratos, pero también exige que se respeten</b></i><i><b>. Somos un país abierto a la inversión, comprometido con la legalidad y decidido a fortalecer su institucionalidad'</b></i>, reiteró, señalando que APEDE asume el proceso con una postura 'constructiva, vigilante y propositiva', al tiempo que advirtió que 'las decisiones que tomemos hoy marcarán la competitividad de las próximas décadas'.