Empresarios llaman a aprovechar oportunidad para el sector logístico tras decisión contra Panama Ports

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) exhortó este domingo 1 de marzo a aprovechar la “gran oportunidad” que tendría el país para fortalecer su sector logístico.

El pronunciamiento fue realizado por el gremio empresarial en su columna semanal ‘La Voz de APEDE’, en torno al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997 y su prórroga de 2021, dejando así sin sustento legal la operación de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison Holdings.

“El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno al contrato de Panama Ports Company nos llama a hacer las cosas mejor, con reglas claras, transparencia y visión de largo plazo”, aseguró el gremio.

El artículo —cuya autoría corresponde a la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis— subrayó que el sector logístico representa cerca del 11,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y constituye una fuente económica generadora de miles de empleos directos e indirectos, además de posicionar a Panamá como un punto de encuentro estratégico en el comercio mundial.

“Movemos alrededor de 10 millones de TEU al año y somos un centro de conexión clave entre continentes. Cada decisión que se toma en este ámbito impacta la confianza de los inversionistas, la estabilidad jurídica y la competitividad del país”, prosiguió De Sanctis.

En este mismo contexto, la presidenta de APEDE realizó una retrospectiva histórica, remontándose a cómo era el escenario hace 30 años, cuando se concesionaron los puertos de Balboa y Cristóbal.

“Panamá se preparaba para la reversión del Canal y necesitaba inversión urgente para modernizar infraestructuras deterioradas. Aquella decisión respondió a una realidad económica concreta. Hoy el escenario es otro. Somos una plataforma logística consolidada, pero tanto la competencia en la región como nuestro deseo de crecer y evolucionar nos retan a elevar nuestros estándares. Debemos superarnos, no solo para ser competitivos, sino para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos”, expresó.

De Sanctis elaboró seguidamente que los cambios contractuales posteriores, cuestionados y posteriormente juzgados en los tribunales, dejan, a su juicio, una “lección clara”: “La seguridad jurídica no se negocia y las reglas deben ser sólidas desde el inicio. Como jurista, tengo la convicción de que la estabilidad de un país se construye sobre el respeto a la ley, pero también sobre la correcta estructuración de los contratos. Cuando las reglas son claras, no hay espacio para interpretaciones que debiliten la institucionalidad”, alegó.

La titular de APEDE señaló que, si bien es consciente de que las nuevas concesiones que se licitarán para los puertos de Balboa y Cristóbal se están estructurando bajo parámetros y requisitos de última generación, la experiencia no solo debe servir para modernizar esas concesiones específicas, sino también para impulsar la creación de un nuevo marco legal robusto que abarque todos los puertos y la infraestructura marítima y logística del país.

“Este marco debe garantizar estándares más altos, promover la competitividad y asegurar que los beneficios generados por esta actividad se distribuyan de manera equitativa. Además, debe garantizar procesos de licitación abiertos y transparentes, criterios técnicos definidos y mecanismos de fiscalización que aseguren que cada concesión genere inversión, empleo y transferencia de conocimiento, con beneficios reales para el país”, indicó De Sanctis.

Finalmente, la líder del gremio empresarial apostó por la madurez institucional del país. “Lo que debilita la reputación es no cambiar e insistir en mantener esquemas que generan dudas. Este es el momento de enviar un mensaje firme al mundo: Panamá respeta los contratos, pero también exige que se respeten. Somos un país abierto a la inversión, comprometido con la legalidad y decidido a fortalecer su institucionalidad”, reiteró, señalando que APEDE asume el proceso con una postura “constructiva, vigilante y propositiva”, al tiempo que advirtió que “las decisiones que tomemos hoy marcarán la competitividad de las próximas décadas”.