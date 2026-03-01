Cambios en Fiscalía y Defensoría marcan señales políticas tras la amnistía en Venezuela

Las renuncias del fiscal y del defensor del Pueblo en Venezuela, junto con los nombramientos interinos anunciados por el Parlamento, han abierto una nueva fase tras la promulgación de la Ley de Amnistía, que analistas consultados por EFE interpretan como un reajuste político y operativo con impacto directo en la aplicación de esta medida.Los movimientos tuvieron lugar una semana después de la entrada en vigor de la amnistía.Pese a que habían sido ratificados en funciones hasta 2031, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz dimitieron después de ocupar sus cargos desde 2017, con gestiones ampliamente cuestionadas.A la espera de la designación de las nuevas autoridades, la mayoría chavista en el Legislativo nombró de manera provisional a Saab como defensor del pueblo encargado y al abogado Larry Devoe como fiscal general interino.Según especialistas, estas decisiones responden tanto a la necesidad de ajustar la gestión de la amnistía como a un reordenamiento interno del chavismo en un contexto político inédito.