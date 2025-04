Canciller explica por qué no ha asistido a la Asamblea y habla sobre soberanía

El canciller Javier Martínez-Acha habló este jueves 24 de abril sobre su citación a la Asamblea Nacional, las relaciones con Estados Unidos, la soberanía y el multilateralismo.

“Yo nunca me he negado [a ir a la Asamblea]”, aseguró el canciller durante una sesión ordinaria de la Sociedad Bolivariana de Panamá. “Lo que pasa es que no puedo hablar de estrategias diplomáticas, menos en este momento, divulgarlas públicamente. Nunca me he negado a ir y mi relación con la Asamblea ha sido perfecta, respetuosa, y de hecho muchos de ellos vienen a verme, a conversar. Lo que pasa es que eso no se hace público”.

Esta semana, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional retiró del orden del día la comparecencia de dos personas designadas como embajadores de Panamá en el extranjero, entre ellas, el exprocurador Javier Caraballo. La diputada Janine Prado arguyó que primero debían resolverse las interrogantes pendientes con el canciller, contra quien la Asamblea emitió un voto de censura y citó desde el 22 de enero de este año. “Respecto a eso, no afectan al canciller. Afectan las relaciones diplomáticas del país”, declaró Martínez-Acha.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al tema durante su conferencia semanal del jueves. “Siempre que se cite a los funcionarios, tienen que ir al pleno legislativo o a la comisión respectiva. Ahí no hay nada que ocultar, el morbo dañó mucho esto con falsedades que se siguen repitiendo todos los días. Hablaré con el canciller para que la próxima semana, antes de que termine el período legislativo, vaya a la Asamblea”, afirmó. Añadió que la figura del voto de censura no está regulada y que no tiene consecuencia. “No es la Asamblea la que le va a decir al presidente de la República a quién pone o a quién quita. Es una potestad absoluta que ejerzo como presidente de la República, nombrar o disponer de los cargos en el Gabinete”, sentenció.