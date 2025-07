Mario Guerra: ¿Es fácil llevarse bien conmigo?’

El psicoterapeuta, autor bestseller y experto en teoría del apego, el mexicano Mario Guerra, conversó con La Estrella de Panamá en ocasión de su participación en el Teatro Pacific Center con dos conferencias magistrales: “Volver a casa: sanar lo que fuimos y construir lo que seremos”, y “Habilidades para afrontar retos”, que ofrecerá el próximo 12 de agosto. Con más de 30 años de experiencia clínica —que comprende asesorías a empresas privadas y gubernamentales, terapias de pareja y libros para superar el duelo— Guerra explicó la importancia de mantener vínculos saludables y fortalecer la inteligencia emocional como aspectos clave en la construcción de la felicidad y la realización personal.

¿Cuáles son las teorías del apego y cómo funcionan?

La teoría del apego nos habla de cómo las personas, desde que nacemos, empezamos a formar vínculos. Un vínculo es un lazo afectivo que se establece entre las personas. Cuando somos niños, normalmente los formamos con nuestros padres o con quien haya ejercido ese papel. Estos vínculos nos permiten tener identidad y pertenencia para florecer, y seguridad para sobrevivir. Si se forman de manera saludable, desarrollamos un apego seguro y nos relacionamos con los demás con confianza. Pero cuando la crianza no es afortunada, aparece una variante de apego inseguro, en la que nos relacionamos con temor y dudas. Si esto no se repara, pueden verse afectadas nuestras relaciones y nuestra autoestima. Lo que nos dieron nuestros padres es como un espejo, pero ese reflejo puede estar distorsionado, y lo que vemos no es exactamente lo que somos.

La crianza, partiendo de lo que nos cuenta, es un factor muy importante. ¿Qué recomienda a los padres para lograr desarrollar un apego seguro?

Lo primero es reconocer. A veces, como padres, decimos: “Pues, mira, yo hice las cosas así porque yo soy el padre y a mí no me discuten nada, y ustedes se aguantan porque nada les faltó”. Y ahí empieza el inventario: “Tuviste casa, escuela, comida, amigos”. Sí, pero nunca preguntamos qué hizo falta. A lo mejor la respuesta es: “Me hiciste falta tú, me hizo falta tu paciencia, tu consistencia, tu empatía”. Entonces, lo primero es la conciencia, porque claramente vamos a cometer errores. Si yo te decía: “Ándale, apúrate o no vas a ser nadie en la vida”, en realidad lo que quería era que te pusieras rápido el uniforme. Y ahora, eso impacta en que eres una persona que no puede descansar o que rechaza toda estructura o lineamiento. Hay una construcción hacia un futuro de posibilidades, hacia una versión propia que no cargue pesos innecesarios. Se trata de decir: “Cometí errores, no fue lo mejor que hice, era lo que podía hacer, pero ¿qué sí puedo hacer a partir de este momento?

Decir ‘dejar atrás el pasado’ son solo cuatro palabras, pero puede costar toda una vida. ¿Por qué es tan difícil?

Porque el pasado existió, y se recuerda tanto en la memoria como en las emociones. Nuestra mente ha evolucionado para retener con más fuerza las experiencias que nos causaron dolor, o el dolor que causamos, para mantenerlas presentes y no repetirlas. Por eso, a veces es más fácil recordar un momento doloroso que uno placentero. Sí, podemos recordar unas vacaciones bonitas, pero recordamos más el día que me torcí el tobillo. Dejar atrás el pasado es un arma de doble filo. Muchas personas piensan que se trata de olvidar y no volver a recordar. En psicología eso se llama negación, represión o, en algunos casos, evitación. Y es lo que mucha gente hace: levantar el tapete, barrer la basura y esconderla. Pero eso no significa que desaparezca. Al contrario, ¿quién sabe qué está pasando debajo del tapete cuando no se limpia? A lo mejor, cuando lo levantemos, no solo está la basura, sino también moho, bacterias y descomposición. Hay que mirar lo que hay allí para poder comprendernos y construir un futuro más consciente y sano, en la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. También existe la autovinculación: ¿quién soy para mí?

¿Cómo podemos aprender a ser más inteligentes emocionalmente en una sociedad donde, quizás, no es una prioridad?

Lamentablemente, tienes razón. Al hablar de inteligencia emocional nos vamos hasta 1995, cuando Daniel Goleman publicó su famoso libro Inteligencia emocional, que causó un gran revuelo, incluso en el ámbito de la salud mental. Hasta ese momento se percibía que la inteligencia era algo ajeno a las emociones. Goleman no descubrió el concepto, pero lo desarrolló y lo popularizó. Sus libros y conferencias mostraron la importancia de saber manejar las emociones. Porque esa es la palabra: regular, no controlar. Las emociones son mensajeros internos. Pensemos en una alarma de incendio: suena, pero no te dice qué hacer. La inteligencia emocional es lo que haces cuando suena esa alarma: saber elegir. Sí, es más fácil decir: “Yo soy así”. Uno de mis pacientes me dijo una vez: “Mario, a mí que me quieran como soy”. Y yo le respondí: “Pues sí, pero a veces, como eres nadie te va a querer”. Entonces, habría que hacer algunas modificaciones que nos ayuden a tener mejores relaciones.

En ese ámbito de las relaciones, en el que usted imparte talleres para parejas, ¿qué es lo que toda persona debería saber antes de iniciar una relación