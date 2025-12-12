Panamá: Rueda de negocios AIC 2025 genera $6.3 millones en proyecciones de ventas

La primera rueda de negocios del <b>Programa Agroindustria Competitiva (AIC 2025)</b> cerró su primer día con $<b>6.3 millones en proyecciones de ventas</b>, un resultado que refuerza el potencial del sector agroindustrial como motor de crecimiento y creación de valor para la economía panameña.El encuentro reunió a <b>20 empresas agroindustriales</b> y <b>15 compradores locales</b>, generando <b>138 reuniones comerciales</b> con actores clave de la cadena de abastecimiento: cadenas hoteleras, supermercados, tiendas de conveniencia, distribuidores y comercios especializados. Este intercambio abrió nuevas oportunidades de mercado y fortaleció los encadenamientos productivos entre Mipymes y grandes compradores.'El primer día demuestra lo que pasa cuando se combina el esfuerzo de nuestras agroindustrias con un acompañamiento técnico serio. Las oportunidades están ahí, y nuestro talento nacional tiene todo para competir y crecer', destacó el ministro <b>Julio Moltó</b>, al subrayar el impacto del programa en la dinamización del sector.La directora general de Industrias del MICI, <b>Yahanys Yángüez</b>, señaló que varias empresas están en proceso de concretar contratos y otras ya obtuvieron espacios en supermercados, evidencia del efecto inmediato de esta plataforma en la expansión comercial de los productores.El <b>Proyecto Agroindustria Competitiva (AIC)</b> forma parte del <b>Programa Nacional de Competitividad Industrial</b>, enfocado en elevar estándares productivos, fortalecer capacidades y promover innovación en sectores con alto potencial. La iniciativa se ha convertido en una herramienta clave para que las <b>MIPYMES agroindustriales</b> avancen en formalización, calidad y acceso a mercados, impulsando el desarrollo regional y consolidando una industria nacional más moderna, robusta y competitiva.