Panamá: Rueda de negocios AIC 2025 genera $6.3 millones en proyecciones de ventas

La primera rueda de negocios del Programa Agroindustria Competitiva (AIC 2025) cerró su primer día con $6.3 millones en proyecciones de ventas, un resultado que refuerza el potencial del sector agroindustrial como motor de crecimiento y creación de valor para la economía panameña.

El encuentro reunió a 20 empresas agroindustriales y 15 compradores locales, generando 138 reuniones comerciales con actores clave de la cadena de abastecimiento: cadenas hoteleras, supermercados, tiendas de conveniencia, distribuidores y comercios especializados.

Este intercambio abrió nuevas oportunidades de mercado y fortaleció los encadenamientos productivos entre Mipymes y grandes compradores.

“El primer día demuestra lo que pasa cuando se combina el esfuerzo de nuestras agroindustrias con un acompañamiento técnico serio. Las oportunidades están ahí, y nuestro talento nacional tiene todo para competir y crecer”, destacó el ministro Julio Moltó, al subrayar el impacto del programa en la dinamización del sector.

La directora general de Industrias del MICI, Yahanys Yángüez, señaló que varias empresas están en proceso de concretar contratos y otras ya obtuvieron espacios en supermercados, evidencia del efecto inmediato de esta plataforma en la expansión comercial de los productores.

El Proyecto Agroindustria Competitiva (AIC) forma parte del Programa Nacional de Competitividad Industrial, enfocado en elevar estándares productivos, fortalecer capacidades y promover innovación en sectores con alto potencial. La iniciativa se ha convertido en una herramienta clave para que las MIPYMES agroindustriales avancen en formalización, calidad y acceso a mercados, impulsando el desarrollo regional y consolidando una industria nacional más moderna, robusta y competitiva.