Panamá cultiva un semillero de boxeadores para proyectar talento juvenil al mundo

Roberto “Mano de Piedra” Durán presentó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) un proyecto internacional de boxeo amateur que busca crear en Panamá un semillero de jóvenes talentos, cuyo lanzamiento está previsto para finales de marzo de 2026.

La iniciativa apunta a ofrecer formación integral, competencias y exposición internacional a boxeadores panameños a partir de los 15 años, con el objetivo de impulsar nuevas generaciones de atletas de alto rendimiento.

El proyecto cuenta con el respaldo de los exboxeadores mexicanos Juan Manuel y Rafael Márquez, junto a su hermana Carmen, quienes se suman como aliados estratégicos.

Su participación permitirá desarrollar intercambios deportivos entre Panamá y México, incluyendo un torneo amistoso juvenil, así como espacios de capacitación técnica para elevar el nivel competitivo de los participantes.

Además, la iniciativa contempla la producción de una serie documental que narrará el proceso de formación de los jóvenes boxeadores, su experiencia en el programa y el impacto del proyecto en sus vidas.

También se prevé la visita a Panamá de grandes figuras del boxeo internacional, como Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns, quienes acompañarán e inspirarán a los futuros talentos.

Durán destacó que se trata de un proyecto “hecho en Panamá”, concebido para posicionar al país como una plataforma de desarrollo deportivo y semillero de nuevas estrellas del boxeo.

El ministro del MICI, Julio Moltó, destacó que vincular iniciativas como esta con el sello “Hecho en Panamá” refuerza la visibilidad y prestigio de los proyectos nacionales, integrando deporte, identidad y oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Según explicó Durán, la iniciativa busca no solo elevar el nivel competitivo de los atletas locales, sino también promover la imagen de Panamá como epicentro regional del boxeo amateur.

El programa, que continúa afinando detalles operativos y logísticos, también contempla la incorporación de patrocinadores y aliados estratégicos para ampliar su alcance y asegurar que más jóvenes puedan acceder a oportunidades de formación, visibilidad y crecimiento profesional.

Durán estuvo acompañado por su esposa, Felicidad de Durán, y sus hijos, Irichelle y Víctor, quienes compartieron el entusiasmo por el impacto social y deportivo que esta iniciativa tendrá para las nuevas generaciones de boxeadores panameños.