Allanan vivienda en Chepo por presunta venta ilegal de jamones del IMA

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó este viernes 12 de diciembre en conferencia de prensa, el Ministerio Público realizó un allanamiento en una vivienda de Chepo, en Panamá Este, tras una denuncia por la supuesta venta no autorizada de jamones.

Murillo explicó que, luego de que el IMA presentara la denuncia formal, la Fiscalía actuó de manera inmediata y se trasladó al área donde presuntamente se encontraba el producto. Durante el operativo, las autoridades localizaron varias cajas identificadas por el IMA, que según el testimonio de una persona en el lugar, habrían sido entregadas por un representante de corregimiento.

El director del IMA lamentó la situación y advirtió que “algunas personas aún intentan repetir prácticas del pasado”. Hizo un llamado a representantes, alcaldes y diputados a actuar con responsabilidad para evitar este tipo de irregularidades. Agregó que el país atraviesa “una nueva era”, con una Contraloría más estricta y apegada a la normativa, por lo que estas conductas no serán toleradas bajo ninguna circunstancia.