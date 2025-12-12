Allanan vivienda en Chepo por presunta venta ilegal de jamones del IMA

Murillo precisó que el caso ocurrió en <b>La Unión Santeña</b>, donde el producto habría sido vendido en su totalidad en el corregimiento de <b>Tortí</b>. Según explicó, es probable que se haya entregado una cantidad de jamones a ciertas personas que luego los <b>revendieron o distribuyeron de manera irregular</b>.A su juicio, este tipo de acciones podría estar ligado a <b>prácticas de clientelismo político</b>, utilizando bienes del Estado para generar beneficios particulares.El director del IMA advirtió que estas conductas constituyen <b>un delito</b>. 'Estás utilizando un programa nacional para sacar ventaja en una situación política que no es la correcta', enfatizó Murillo, quien recordó que en las naviferias sí ha existido apoyo de representantes y municipios, pero dentro del marco de las reglas establecidas por la institución.