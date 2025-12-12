  1. Inicio
Allanan vivienda en Chepo por presunta venta ilegal de jamones del IMA

El IMA denuncia venta irregular de jamones y Fiscalía actúa en Chepo.
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/12/2025 12:05
El Instituto de Mercadeo Agropecuario confirmó que la Fiscalía allanó una vivienda en Chepo tras una denuncia por la presunta venta ilegal de jamones del Estado.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó este viernes 12 de diciembre en conferencia de prensa, el Ministerio Público realizó un allanamiento en una vivienda de Chepo, en Panamá Este, tras una denuncia por la supuesta venta no autorizada de jamones.

Murillo explicó que, luego de que el IMA presentara la denuncia formal, la Fiscalía actuó de manera inmediata y se trasladó al área donde presuntamente se encontraba el producto. Durante el operativo, las autoridades localizaron varias cajas identificadas por el IMA, que según el testimonio de una persona en el lugar, habrían sido entregadas por un representante de corregimiento.

El director del IMA lamentó la situación y advirtió que “algunas personas aún intentan repetir prácticas del pasado”. Hizo un llamado a representantes, alcaldes y diputados a actuar con responsabilidad para evitar este tipo de irregularidades. Agregó que el país atraviesa “una nueva era”, con una Contraloría más estricta y apegada a la normativa, por lo que estas conductas no serán toleradas bajo ninguna circunstancia.

Venta de jamones del IMA sin autorización es delito, según el director Murillo

Murillo precisó que el caso ocurrió en La Unión Santeña, donde el producto habría sido vendido en su totalidad en el corregimiento de Tortí. Según explicó, es probable que se haya entregado una cantidad de jamones a ciertas personas que luego los revendieron o distribuyeron de manera irregular.A su juicio, este tipo de acciones podría estar ligado a prácticas de clientelismo político, utilizando bienes del Estado para generar beneficios particulares.

El director del IMA advirtió que estas conductas constituyen un delito. “Estás utilizando un programa nacional para sacar ventaja en una situación política que no es la correcta”, enfatizó Murillo, quien recordó que en las naviferias sí ha existido apoyo de representantes y municipios, pero dentro del marco de las reglas establecidas por la institución.

