  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Naviferias del IMA 2025: Posibles fechas y lugar de inicio de ventas de jamón

Las bolsas de las Naviferias tendrán un costo de B/.15.00
Las bolsas de las Naviferias tendrán un costo de B/.15.00 IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2025 07:51
Este año, el IMA ampliará la cobertura de las Naviferias 2025 para llegar a más familias en todo el país.

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, informó que las Naviferias 2025 se están evaluando para iniciar entre el 1 y el 15 de diciembre, aunque las fechas podrían variar. Según Murillo, las ventas comenzará en la provincia de Chiriquí.

Durante una reunión de coordinación con los directores regionales, el director del IMA destacó que se implementarán cambios positivos en la logística con el objetivo de mejorar la atención al público. Además, anunció que próximamente se darán a conocer las fechas oficiales y los calendarios completos de las Naviferias 2025.

Productos y detalles de la distribución de las Naviferias del IMA 2025

Cada bolsa contendrá cinco productos base, entre ellos el jamón picnic, así como cinco libras de arroz, sal, guandú, azúcar y maíz pilado. El director del IMA aclaró que, dependiendo del inventario disponible, algunos productos podrían ser reemplazados por aceite o piña en almíbar, manteniendo el valor nutritivo y la utilidad de la bolsa.

En cuanto a la distribución, el IMA informó que las Naviferias se realizarán en diversos puntos del país, incluyendo Puerto Armuelles, Río Sereno, Jaqué, Chagres y otros lugares adicionales. Este despliegue representa un incremento significativo respecto al año pasado, cuando se visitaron 84 puntos y se distribuyeron 300 mil jamones.

Lo Nuevo