Naviferias del IMA 2025: Posibles fechas y lugar de inicio de ventas de jamón

Cada bolsa contendrá cinco productos base, entre ellos el jamón picnic, así como cinco libras de arroz, sal, guandú, azúcar y maíz pilado. El director del IMA aclaró que, dependiendo del inventario disponible, algunos productos podrían ser reemplazados por aceite o piña en almíbar, manteniendo el valor nutritivo y la utilidad de la bolsa.En cuanto a la distribución, el IMA informó que las Naviferias se realizarán en diversos puntos del país, incluyendo Puerto Armuelles, Río Sereno, Jaqué, Chagres y otros lugares adicionales. Este despliegue representa un incremento significativo respecto al año pasado, cuando se visitaron 84 puntos y se distribuyeron 300 mil jamones.