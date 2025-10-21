Naviferias del IMA 2025: Posibles fechas y lugar de inicio de ventas de jamón

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, informó que las Naviferias 2025 se están evaluando para iniciar entre el 1 y el 15 de diciembre, aunque las fechas podrían variar. Según Murillo, las ventas comenzará en la provincia de Chiriquí.

Durante una reunión de coordinación con los directores regionales, el director del IMA destacó que se implementarán cambios positivos en la logística con el objetivo de mejorar la atención al público. Además, anunció que próximamente se darán a conocer las fechas oficiales y los calendarios completos de las Naviferias 2025.