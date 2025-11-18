Todo sobre las Naviferias 2025: calendario, costos y forma de compra a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que las Naviferias 2025 iniciarán oficialmente el 2 de diciembre, marcando este año una expansión significativa en su cobertura. Según la entidad, se tiene previsto realizar 123 naviferias a nivel nacional, con el objetivo de llegar a un mayor número de comunidades y beneficiar a miles de familias durante la temporada navideña.

El director del IMA, Nilo Murillo, informó que para este año se distribuirán 500,000 jamones picnic con hueso dentro de las Cajas Navideñas. Del total, 300,000 jamones serán aportados por la agroindustria nacional, mientras que 200,000 han sido adquiridos a distribuidoras panameñas, garantizando así el abastecimiento para la población.

Las autoridades destacan que esta ampliación en la oferta y el número de ferias forma parte de los esfuerzos para fortalecer el acceso a productos básicos a precios accesibles en todas las regiones del país durante las festividades de fin de año.