  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Todo sobre las Naviferias 2025: calendario, costos y forma de compra a nivel nacional

Naviferias 2025 arrancan con expansión histórica y 500 mil jamones para las familias panameñas.
Naviferias 2025 arrancan con expansión histórica y 500 mil jamones para las familias panameñas. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/11/2025 09:42
Autoridades del IMA han anunciado los detalles de las ventas de las Naviferias 2025 las cuales se llevarán a cabo en diversos puntos del país del 2 al 24 de diciembre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que las Naviferias 2025 iniciarán oficialmente el 2 de diciembre, marcando este año una expansión significativa en su cobertura. Según la entidad, se tiene previsto realizar 123 naviferias a nivel nacional, con el objetivo de llegar a un mayor número de comunidades y beneficiar a miles de familias durante la temporada navideña.

El director del IMA, Nilo Murillo, informó que para este año se distribuirán 500,000 jamones picnic con hueso dentro de las Cajas Navideñas. Del total, 300,000 jamones serán aportados por la agroindustria nacional, mientras que 200,000 han sido adquiridos a distribuidoras panameñas, garantizando así el abastecimiento para la población.

Las autoridades destacan que esta ampliación en la oferta y el número de ferias forma parte de los esfuerzos para fortalecer el acceso a productos básicos a precios accesibles en todas las regiones del país durante las festividades de fin de año.

Detalles de las ventas de Naviferias 2025

Según el calendario oficial presentado por las autoridades, las Naviferias se desarrollarán de manera simultánea en diversas provincias del país desde el 2 de diciembre hasta el 24 de diciembre, llevando productos de primera necesidad a miles de familias panameñas durante la temporada navideña.

Cada bolsa ofertada incluirá cinco productos base, entre ellos el tradicional jamón picnic, además de cinco libras de arroz, sal, guandú, azúcar y maíz pilado. El director del IMA indicó que, dependiendo del inventario disponible en cada punto de venta, algunos de estos alimentos podrían ser sustituidos por aceite o piña en almíbar, sin afectar el valor nutritivo ni la utilidad de la bolsa para los consumidores.

VIDEOS
Lo Nuevo