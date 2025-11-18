Todo sobre las Naviferias 2025: calendario, costos y forma de compra a nivel nacional

Según el calendario oficial presentado por las autoridades, las Naviferias se desarrollarán de manera simultánea en diversas provincias del país desde el 2 de diciembre hasta el 24 de diciembre, llevando productos de primera necesidad a miles de familias panameñas durante la temporada navideña.Cada bolsa ofertada incluirá cinco productos base, entre ellos el tradicional jamón picnic, además de cinco libras de arroz, sal, guandú, azúcar y maíz pilado. El director del IMA indicó que, dependiendo del inventario disponible en cada punto de venta, algunos de estos alimentos podrían ser sustituidos por aceite o piña en almíbar, sin afectar el valor nutritivo ni la utilidad de la bolsa para los consumidores.