Rehabilitación de la carretera Panamericana, anulan parcialmente el informe de evaluación

La Dirección General de Contrataciones Públicas anuló parcialmente el informe de evaluación de la licitación del proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana que adelanta el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la modalidad de asociación público- privado.

Contrataciones Públicas ordenó al MOP realizar un nuevo informe de evaluación con relación a la capacidad financiera, cumplimiento de las exigencias aplicables a los documentos otorgados en el extranjero del Consorcio APP Vía del Istmo y sobre los estados financieros del Consorcio Autopista Panamericana Oeste.

El acto público había sido suspendido por un reclamo del Consorcio APP La Chorrera – Santiago al considerar incumplimientos de los consorcios APP Vía del Istmo y Autopista Panamericana Oeste.

La Dirección de Contrataciones Públicas determinó algunas irregularidades en las documentaciones presentadas por empresas que conforman ambos consorcios.

“Ante los hechos expuestos por el reclamante, esta Dirección [Contrataciones Públicas] considera oportuno recomendar a la entidad licitante (...) realice las publicaciones de las actuaciones realizadas dentro de las licitaciones de Asociación Publico Privadas, a fin de evitar confusión e incertidumbre respecto a la información que se genere dentro del procedimiento, como ocurre con la documentación generada en el periodo de subsanación y las consultas que realiza la Comisión”, indicó.

El proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana oeste fue declarada por el Consejo de Gabinete como de interés público.