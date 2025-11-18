Cristiano Ronaldo prevé encuentro con Trump durante visita oficial a la Casa Blanca

<b>Cristiano Ronaldo</b> podría reunirse este martes con <b>el presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, en la Casa Blanca, según adelantaron a <b>CNN </b>dos funcionarios del Gobierno. El posible encuentro ocurrirá el mismo día en que el <b>príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman</b>, participe en una serie de actividades oficiales con el mandatario estadounidense.<b>Ronaldo</b>, figura del <b>Al Nassr</b> en la <b>Liga Profesional Saudí</b>, mantiene una trayectoria histórica: ha anotado <b>143 goles con la selección de Portugal</b> y se convirtió en el <b>primer futbolista en participar en cinco Copas del Mundo marcando en todas ellas</b>. Este año también ingresó al selecto grupo de deportistas multimillonarios, tras firmar un contrato récord con el club saudí, de acuerdo con el <b>Índice de Multimillonarios de Bloomberg</b>.