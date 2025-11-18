  1. Inicio
Cristiano Ronaldo prevé encuentro con Trump durante visita oficial a la Casa Blanca

El posible encuentro entre Donald Trump y Ronaldo en la Casa Blanca coincidiría con la visita oficial del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.
Por
Darine Waked
  • 18/11/2025 12:16
La reunión coincidiría con la agenda del príncipe heredero saudí en Washington, mientras el astro portugués confirma su retiro cercano y anticipa su última Copa Mundial

Cristiano Ronaldo podría reunirse este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, según adelantaron a CNN dos funcionarios del Gobierno. El posible encuentro ocurrirá el mismo día en que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, participe en una serie de actividades oficiales con el mandatario estadounidense.

Ronaldo, figura del Al Nassr en la Liga Profesional Saudí, mantiene una trayectoria histórica: ha anotado 143 goles con la selección de Portugal y se convirtió en el primer futbolista en participar en cinco Copas del Mundo marcando en todas ellas. Este año también ingresó al selecto grupo de deportistas multimillonarios, tras firmar un contrato récord con el club saudí, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El astro portugués confirma su adiós al deporte

En declaraciones recientes a CNN, Ronaldo reafirmó que el Mundial de 2026 será “definitivamente” el último de su carrera. “Tendré 41 años, y creo que este será el momento cumbre en las grandes competiciones”, dijo durante una entrevista concedida a Becky Anderson en la Cumbre de Turismo celebrada en Riad la semana pasada.

El cinco veces campeón de la UEFA Champions League también adelantó que su retiro está cada vez más cerca: “Seamos honestos, cuando digo pronto, me refiero a que probablemente seguiré jugando uno o dos años más”.

Un Mundial histórico y una presencia presidencial en duda

La Copa Mundial de 2026 —la más grande realizada hasta ahora, con 48 equipos— iniciará el 11 de junio de 2026 y será organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo oficial del torneo está programado para el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington. Fuentes oficiales confirmaron que Trump está evaluando asistir a la ceremonia, aunque la decisión final aún no ha sido comunicada.

