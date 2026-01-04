  1. Inicio
EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este domingo 4 de enero 2026

| Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 04/01/2026 15:19
Este es el primer sorteo dominical de este año 2026 y corresponde al número 5533 de la Lotería Nacional de Beneficencia.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 4 de enero el primer sorteo dominical de este año 2026.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio: 0587

Letras: AAAC

Serie: 15

Folio: 11

Segundo Premio: 6963

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

