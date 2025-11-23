  1. Inicio
En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 23 de noviembre de 2025. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción
  • 23/11/2025 12:35
El sorteo dominical corresponde al 23 de noviembre de 2025 de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 16 de noviembre de 2025, el sorteo ordinario dominical No. 5527.

Te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 753

Letras - DDD

Serie -

Folio -

Segundo Premio -

Tercer Premio -

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

