En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 19 de octubre de 2025

<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a> </b>realiza la tarde de este domingo 19 de octubre de 2025, el sorteo ordinario dominical No. 5521. <i>Te compartimos los números ganadores:</i><b>Primer Premio - 1330</b><b>Letras - BDAB</b><b>Serie - 25</b><b>Folio - 2</b><b>Segundo Premio - 0445</b><b>Tercer Premio - 4548</b><b>¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB),</a></b> realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.