Copa Airlines reanuda vuelos hacia y desde Maracaibo a partir del 5 de enero de 2026

Vista de algunos aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cedida
Emiliana Tuñón
  • 04/01/2026 17:00
Tras la reapertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, Copa Airlines retomará sus operaciones aéreas hacia y desde Maracaibo.

Copa Airlines informó que, debido a la reapertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, a partir del lunes 5 de enero de 2026 reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela.

La aerolínea indicó que los pasajeros con boletos emitidos hacia o desde Maracaibo que se hayan visto afectados por las cancelaciones podrán realizar cambios de fecha y/o de origen o destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Asimismo, Copa Airlines invitó a los viajeros con vuelos programados hacia o desde esta ciudad a verificar el estado de sus itinerarios y obtener más información a través de sus canales oficiales de atención al cliente.

