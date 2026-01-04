Copa Airlines reanuda vuelos hacia y desde Maracaibo a partir del 5 de enero de 2026

Copa Airlines informó que, debido a la reapertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, a partir del lunes 5 de enero de 2026 reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela.

La aerolínea indicó que los pasajeros con boletos emitidos hacia o desde Maracaibo que se hayan visto afectados por las cancelaciones podrán realizar cambios de fecha y/o de origen o destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Asimismo, Copa Airlines invitó a los viajeros con vuelos programados hacia o desde esta ciudad a verificar el estado de sus itinerarios y obtener más información a través de sus canales oficiales de atención al cliente.