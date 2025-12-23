Aerolínea panameña evalúa reactivar la ruta aérea David–San José en 2026

Stagg indicó que, además de los <b>vuelos regulares</b>, la aerolínea ha incrementado su operación de <b>vuelos chárter</b>. Actualmente, Air Panama opera con seis aeronaves, entre ellas dos Dash 8 Q400 y cuatro Fokker 50, y mantiene vuelos regulares hacia ciudad de <b>Panamá, David, Chitré, Bocas del Toro y Changuinola</b>, con miras a ampliar su red de destinos de forma progresiva.La eventual reapertura de la ruta <b>David–San José</b> reforzaría la integración regional y consolidaría a Chiriquí como un punto estratégico de conexión aérea entre Panamá y Centroamérica.