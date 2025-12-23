Aerolínea panameña evalúa reactivar la ruta aérea David–San José en 2026

Air Panama evalúa retomar la ruta aérea entre las ciudades de David, provincia de Chiriquí y San José de Costa Rica, una conexión internacional que la aerolínea operó en el pasado y que podría reactivarse durante el primer semestre de 2026, según dijo su presidente ejecutivo, Eduardo Stagg Vallarino.

“Tenemos planeado renovar el vuelo que teníamos entre David y San José de Costa Rica. Estamos evaluando la demanda y las condiciones del mercado”, señaló el ejecutivo, al referirse a los planes de expansión de la aerolínea; mientras anunciaban la incorporación de nuevas aeronaves.

Stagg explicó que la estrategia de crecimiento de Air Panama se basa en responder a oportunidades reales de negocio, sin incursionar en rutas con alta saturación.

“Respondemos a las oportunidades de negocio y a la demanda. Si hay demanda de servicio en alguna ruta que nosotros podamos ocupar, lo hacemos, pero no entramos en rutas que ya están muy bien servidas”, puntualizó.