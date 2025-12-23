  1. Inicio
Aerolínea panameña evalúa reactivar la ruta aérea David–San José en 2026

A finales de noviembre, la aerolínea incorporó a su flota dos Dash 8 Q400, con capacidad para 78 pasajeros. Cedida | AAC
Mileika Lasso
  • 23/12/2025 12:00
La aerolínea Air Panama evalúa reactivar la ruta internacional David–San José de Costa Rica proximamente, como parte de su plan de expansión y fortalecimiento de la conectividad regional

Air Panama evalúa retomar la ruta aérea entre las ciudades de David, provincia de Chiriquí y San José de Costa Rica, una conexión internacional que la aerolínea operó en el pasado y que podría reactivarse durante el primer semestre de 2026, según dijo su presidente ejecutivo, Eduardo Stagg Vallarino.

“Tenemos planeado renovar el vuelo que teníamos entre David y San José de Costa Rica. Estamos evaluando la demanda y las condiciones del mercado”, señaló el ejecutivo, al referirse a los planes de expansión de la aerolínea; mientras anunciaban la incorporación de nuevas aeronaves.

Stagg explicó que la estrategia de crecimiento de Air Panama se basa en responder a oportunidades reales de negocio, sin incursionar en rutas con alta saturación.

“Respondemos a las oportunidades de negocio y a la demanda. Si hay demanda de servicio en alguna ruta que nosotros podamos ocupar, lo hacemos, pero no entramos en rutas que ya están muy bien servidas”, puntualizó.

Conectividad regional y turismo

La posible reactivación de esta ruta tendría un impacto directo en la conectividad del occidente del país, especialmente para la provincia de Chiriquí, al facilitar el tránsito de turistas, viajeros de negocios y residentes entre Panamá y Costa Rica sin necesidad de pasar por la capital.

El anuncio se da en un contexto de fortalecimiento de la flota de Air Panama, tras la incorporación de aeronaves Dash 8 Q400, con capacidad para 78 pasajeros, que permiten cubrir rutas regionales de manera más eficiente y con mayor frecuencia.

Capacidad operativa y expansión gradual

Stagg indicó que, además de los vuelos regulares, la aerolínea ha incrementado su operación de vuelos chárter. Actualmente, Air Panama opera con seis aeronaves, entre ellas dos Dash 8 Q400 y cuatro Fokker 50, y mantiene vuelos regulares hacia ciudad de Panamá, David, Chitré, Bocas del Toro y Changuinola, con miras a ampliar su red de destinos de forma progresiva.

La eventual reapertura de la ruta David–San José reforzaría la integración regional y consolidaría a Chiriquí como un punto estratégico de conexión aérea entre Panamá y Centroamérica.

