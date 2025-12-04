Turismo en Chiriquí: se refuerza la conectividad aérea y optimismo por ocupación hotelera

La provincia de Chiriquí tiene un optimismo significativo ante el inminente inicio de la temporada alta de verano. Este entusiasmo se basa en la reciente expansión de la conectividad aérea hacia la región, impulsada por la incorporación de nuevas aeronaves y rutas por parte de Air Panamá.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (CAMCHI), Jorge José Tovar Vargas, destacó que la conectividad es un factor determinante para el desarrollo de la provincia y la región occidental en general.

Mencionó que la reciente puesta en marcha de operación de dos aeronaves adicionales por parte de Air Panamá aumenta drásticamente la oferta de asientos disponibles, un hecho que beneficia no solo a Chiriquí, sino también a Bocas del Toro y Azuero.

“La conectividad es determinante en el desarrollo de cualquier área de un territorio en el país. El hecho de haber tenido a corta distancia dos noticias tan importantes como las que hoy estamos recibiendo de parte de Air Panamá nos plantean a nosotros un gran reto en función de honrar ese sacrificio, ese riesgo y ese compromiso que Air Panamá ha tenido con la región”, mencionó el empresario.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, ratificó el panorama positivo y destacó el esfuerzo por conectar el país, un factor que impacta directamente en las comunidades.

“El turismo permea a las comunidades, es una oportunidad definitivamente para que Panamá y los panameños estemos más conectados... Por supuesto, eso implica también mayor visitantes al interior del país,” afirmó De León.

La administradora compartió cifras alentadoras a nivel nacional, señalando que los registros de llegada de visitantes han crecido un 5% en comparación con el año pasado, lo que posiciona a Panamá con un crecimiento destacado en la región.