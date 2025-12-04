Turismo en Chiriquí: se refuerza la conectividad aérea y optimismo por ocupación hotelera

El aumento en la frecuencia y capacidad de asientos disponibles llega en un momento crucial para los empresarios chiricanos con el inicio de la temporada de flujo de verano (temporada alta), donde históricamente la demanda de visitas no se aprovechaba al máximo por la falta de disponibilidad aérea. Aunque no se manejan cifras oficiales exactas sobre la derrama económica, Camchi sí proyectó un impacto directo en la ocupación hotelera. Tovar explicó que el promedio usualmente se sitúa alrededor del 70%. Adelantó que espera que este porcentaje aumente al menos en un 10%. 'Nosotros esperaríamos que ese porcentaje aumente al menos en un 10%, que si el año pasado tuvimos con la capacidad que había... para este 2026 con esta apertura podamos aumentar a un 80%, ojalá un 90% de ocupación promedio en la temporada,' afirmó el presidente de Camchi.