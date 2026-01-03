Copa Airlines suspende vuelos hacia y desde Maracaibo hasta el 6 de enero

La aerolínea Copa Airlines informó este sábado 3 de enero la suspensión temporal de sus vuelos hacia y desde Maracaibo, Venezuela, debido al cierre del Aeropuerto Internacional La Chinita.

Según el comunicado, la medida estará vigente hasta el martes 6 de enero de 2026, por lo que durante ese periodo no se estarán operando vuelos en esta ruta.

Con el objetivo de brindar alternativas a los pasajeros que tenían vuelos programados hasta la fecha indicada, la aerolínea anunció varias opciones sin cargos adicionales.

Entre ellas se incluye el cambio de fecha y/o cambio de origen o destino dentro de la misma región, así como la cancelación del viaje, conservando el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

Asimismo, Copa Airlines informó que los pasajeros podrán solicitar el reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, trámite que puede realizarse a través de su página web oficial.

La compañía aérea recomendó a los viajeros con itinerarios programados hacia o desde Maracaibo mantenerse informados mediante los canales oficiales de la aerolínea, mientras se normaliza la situación en el aeropuerto venezolano.