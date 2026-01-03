Copa Airlines suspende vuelos hacia y desde Maracaibo hasta el 6 de enero

La aerolínea <b>Copa Airlines</b> informó este sábado <b>3 de enero </b>la <b>suspensión temporal de sus vuelos</b> hacia y desde <b>Maracaibo, Venezuela</b>, debido al <b>cierre del Aeropuerto Internacional La Chinita</b>.Según el comunicado, la medida estará vigente <b>hasta el martes 6 de enero de 2026</b>, por lo que durante ese periodo no se estarán operando vuelos en esta ruta.Con el objetivo de brindar alternativas a los pasajeros que tenían vuelos programados hasta la fecha indicada, la aerolínea anunció varias opciones sin cargos adicionales. Entre ellas se incluye el <b>cambio de fecha</b> y/o <b>cambio de origen o destino dentro de la misma región</b>, así como la <b>cancelación del viaje</b>, conservando el valor del boleto como <b>crédito para una fecha futura</b>.Asimismo, Copa Airlines informó que los pasajeros podrán <b>solicitar el reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados</b>, trámite que puede realizarse a través de su página web oficial.La compañía aérea recomendó a los viajeros con itinerarios programados hacia o desde Maracaibo mantenerse informados mediante los <b>canales oficiales de la aerolínea</b>, mientras se normaliza la situación en el aeropuerto venezolano.