¿Cómo será la comparecencia de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York?

El líder depuesto venezolano Nicolás Maduro tendrá este lunes 5 de enero su primera comparecencia inicial para la lectura de sus cargos – conocida como ‘arraignment’ – ante un tribunal federal del Distrito Sur de Manhattan (Nueva York) ante el juez Alvin K. Hellerstein, nombrado en su día por el presidente de ese entonces Bill Clinton.

Tanto Maduro como su esposa, la que fuera la primera dama de Venezuela Cilia Flores están imputados por: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, la posesión de ametralladoras y dispositivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

También están incluidos dentro de este paquete de acusaciones el hijo de Maduro Nicolás Maduro Guerra, el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, el exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, y el líder de la organización criminal Tren de Aragua Héctor Rusthenford ‘Niño Guerrero’ Guerrero Flores.

La comparecencia está programada para las 12:00 pm (hora de Nueva York) y no se prevé un tratamiento a fondo del caso, sino un inicio formal al proceso judicial en su contra, basado en una acusación desclasificada de la justicia estadounidense que señala a Maduro como responsable de una red de narcotráfico diseñada para financiar actividades terroristas, como la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros grupos armados irregulares.

El mandatario venezolano depuesto, está acusado junto con su esposa, de coordinar el envío de miles de toneladas de cocaína, utilizando las instituciones del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas.

La acusación también señala tanto a Maduro como a Flores de utilizar métodos violentos tales como secuestros, golpizas y asesinatos a “aquellos que les debían dinero del narcotráfico o bien suponían un problema para esa misma red”.

De acuerdo a esta misma acusación, ello implicó el asesinato en Caracas de un jefe local del narcotráfico.