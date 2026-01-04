¿Cómo será la comparecencia de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York?

<b>El líder depuesto venezolano Nicolás Maduro tendrá este lunes 5 de enero su primera comparecencia inicial para la lectura de sus cargos – conocida como ‘arraignment’ – ante un tribunal federal del Distrito Sur de Manhattan (Nueva York) ante el juez Alvin K. Hellerstein, nombrado en su día por el presidente de ese entonces Bill Clinton. </b><b>Tanto Maduro como su esposa, la que fuera la primera dama de Venezuela Cilia Flores están imputados por: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, la posesión de ametralladoras y dispositivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. </b><b>También están incluidos dentro de este paquete de acusaciones el hijo de Maduro Nicolás Maduro Guerra, el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, el exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, y el líder de la organización criminal Tren de Aragua Héctor Rusthenford ‘Niño Guerrero’ Guerrero Flores.</b><b>La comparecencia está programada para las 12:00 pm (hora de Nueva York) y no se prevé un tratamiento a fondo del caso, sino un inicio formal al proceso judicial en su contra</b>, basado en una acusación desclasificada de la justicia estadounidense que señala a Maduro como responsable de una red de narcotráfico<b> diseñada para financiar actividades terroristas, como la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otros grupos armados irregulares.</b>El mandatario venezolano depuesto, está acusado junto con su esposa, de <b>coordinar el envío de miles de toneladas de cocaína, utilizando las instituciones del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas.</b> <b>La acusación también señala tanto a Maduro como a Flores de utilizar métodos violentos tales como secuestros, golpizas y asesinatos a 'aquellos que les debían dinero del narcotráfico o bien suponían un problema para esa misma red'. </b><b>De acuerdo a esta misma acusación, ello implicó el asesinato en Caracas de un jefe local del narcotráfico.</b>