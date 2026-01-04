Monseñor Ulloa: ‘Venezuela no está sola en medio del dolor y la incertidumbre’

En un contexto marcado por la incertidumbre y la tensión política en Venezuela tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, dirigió este domingo 4 de enero un mensaje de cercanía, consuelo y esperanza al pueblo venezolano durante su homilía dominical en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

Durante la celebración eucarística, Ulloa se refirió al momento de “preocupación, incertidumbre y dolor” que atraviesa la nación suramericana y subrayó que Venezuela no enfrenta sola esta etapa crítica de su historia.

“No están solos. Los sentimos cercanos, los llevamos en la oración y caminamos a su lado”, expresó el prelado, al tiempo que aseguró que la Iglesia panameña acompaña espiritual y humanamente a los venezolanos, muchos de los cuales han encontrado refugio en Panamá.

El arzobispo manifestó su adhesión al llamado realizado por los obispos venezolanos para vivir “más intensamente la esperanza y la oración ferviente por la paz en nuestros corazones y en la sociedad”, insistiendo en el rechazo a cualquier forma de violencia.

En ese sentido, exhortó a que las decisiones que se adopten en medio de la crisis estén orientadas al bienestar del pueblo y no profundicen el sufrimiento de la población.

“Que nuestras manos se abran para el encuentro y la ayuda mutua, y que las decisiones que se tomen se hagan siempre por el bienestar de nuestro pueblo”, señaló Ulloa, en un mensaje que apuntó tanto a los actores políticos como a la comunidad internacional.

Esperanza en medio de la oscuridad

El líder de la Iglesia católica en Panamá recalcó que, aun en escenarios adversos, la fe no puede ser desplazada por el miedo ni la desesperanza. “Aun en medio de la prueba, no renunciamos a la esperanza. Creemos firmemente que Dios no abandona jamás a su pueblo”, afirmó, subrayando que la violencia y el temor no tienen la última palabra.

Ulloa destacó que, incluso cuando todo parece oscuro, la fe recuerda que “Dios sigue obrando, incluso en silencio”, una reflexión que cobra especial relevancia ante los recientes acontecimientos registrados en Caracas y otras ciudades venezolanas, donde se reportaron bombardeos, detonaciones y un clima generalizado de confusión tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su esposa.

Panamá, tierra de acogida

En su mensaje, el arzobispo hizo especial énfasis en la realidad de los miles de venezolanos que residen en Panamá, muchos de ellos forzados a abandonar su país en busca de estabilidad. “Como Iglesia que peregrina en Panamá, tierra que hoy los acoge, compartimos su dolor, sus lágrimas y también sus sueños”, expresó.

Asimismo, elevó una súplica por Venezuela, por sus familias, por quienes han tenido que emigrar y por quienes permanecen en el país “esperando un mañana distinto, marcado por la justicia, la reconciliación y la dignidad”.