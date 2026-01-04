Monseñor Ulloa: ‘Venezuela no está sola en medio del dolor y la incertidumbre’

En un contexto marcado por la incertidumbre y la tensión política en Venezuela tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos,<b> </b>el arzobispo de Panamá, <b>monseñor José Domingo Ulloa, dirigió este domingo 4 de enero un mensaje de cercanía, consuelo y esperanza al pueblo venezolano</b> durante su homilía dominical en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.Durante la celebración eucarística, Ulloa se refirió al momento de <i>'preocupación, incertidumbre y dolor' </i>que atraviesa la nación suramericana y subrayó que Venezuela no enfrenta sola esta etapa crítica de su historia. <i>'No están solos. Los sentimos cercanos, los llevamos en la oración y caminamos a su lado',</i> expresó el prelado, al tiempo que aseguró que la Iglesia panameña acompaña espiritual y humanamente a los venezolanos, muchos de los cuales han encontrado refugio en Panamá.El arzobispo manifestó su adhesión al llamado realizado por los obispos venezolanos para vivir<i> 'más intensamente la esperanza y la oración ferviente por la paz en nuestros corazones y en la sociedad'</i>, insistiendo en el rechazo a cualquier forma de violencia. En ese sentido, exhortó a que las decisiones que se adopten en medio de la crisis estén orientadas al bienestar del pueblo y no profundicen el sufrimiento de la población.'Que nuestras manos se abran para el encuentro y la ayuda mutua, y que las decisiones que se tomen se hagan siempre por el bienestar de nuestro pueblo', señaló Ulloa, en un mensaje que apuntó tanto a los actores políticos como a la comunidad internacional.<b>Esperanza en medio de la oscuridad</b>El líder de la Iglesia católica en Panamá recalcó que, aun en escenarios adversos, la fe no puede ser desplazada por el miedo ni la desesperanza.<i> 'Aun en medio de la prueba, no renunciamos a la esperanza. Creemos firmemente que Dios no abandona jamás a su pueblo',</i> afirmó, subrayando que la violencia y el temor no tienen la última palabra.Ulloa destacó que, incluso cuando todo parece oscuro, la fe recuerda que<i> 'Dios sigue obrando, incluso en silencio'</i>, una reflexión que cobra especial relevancia ante los recientes acontecimientos registrados en Caracas y otras ciudades venezolanas, donde se reportaron bombardeos, detonaciones y un clima generalizado de confusión tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro y su esposa.<b>Panamá, tierra de acogida</b>En su mensaje, el arzobispo hizo especial énfasis en la realidad de los miles de venezolanos que residen en Panamá, muchos de ellos forzados a abandonar su país en busca de estabilidad<i>. 'Como Iglesia que peregrina en Panamá, tierra que hoy los acoge, compartimos su dolor, sus lágrimas y también sus sueños', </i>expresó.Asimismo, elevó una súplica por Venezuela, por sus familias, por quienes han tenido que emigrar y por quienes permanecen en el país <i>'esperando un mañana distinto, marcado por la justicia, la reconciliación y la dignidad'.</i>