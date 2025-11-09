‘Basta ya de muertes y de indiferencias’: el mensaje de Monseñor Ulloa ante la ola de violencia

El monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo Metropolitano de Panamá, emitió un enérgico y profundo llamado a la nación para reaccionar y actuar con urgencia ante la reciente ola de violencia registrada en la primera semana de noviembre. El Arzobispo expresó su profundo pesar por la situación, que, según sus palabras, “nos golpea sin piedad” y “se ha convertido en una llama abierta en el corazón del país”. “Nos duele profundamente lo que hemos estado viviendo en los últimos días. La violencia nos golpea sin piedad y se ha convertido en una llama abierta en el corazón del país. Cada vida arrebatada, cada joven perdido, cada familia que grita en silencio es un grito que clama al cielo”, comentó Ulloa, durante su misa dominical. El líder de la Iglesia Católica fue categórico al rechazar la normalización del miedo y la muerte en la sociedad panameña. “No podemos permanecer indiferentes ante esta realidad. No podemos acostumbrarnos a convivir con el miedo ni aceptar que la muerte y el odio marquen nuestros destinos. Es tiempo de reaccionar”, mencionó.

Responsabilidad de todos

El llamado de Ulloa no se limitó a un sector, sino que interpela a toda la sociedad panameña a asumir su parte en la solución. “Panamá necesita despertar y no basta con lamentarse. Hay que actuar todos: autoridades, familias, escuelas, iglesia, medios de comunicación, empresarios y ciudadanos, todos tenemos parte de responsabilidad”, subrayó. El arzobispo sentenció que la violencia no se combate con meras palabras, sino con acciones concretas y valores fundamentales: “La violencia no se vence con discursos, ni con culpas, sino con decisiones valientes, con justicia, amor concreto y con el compromiso de sanar el tejido social herido”, manifestó. El mensaje de Ulloa concluyó con una firme sentencia y un llamado a la conciencia individual. “Hoy podemos decir: basta ya muertes, pero sobre todo, basta ya de indiferencias en cada uno de nosotros, que solo reaccionamos cuando nos tocan a uno de los nuestros. Basta ya de muertes y de indiferencias”, indicó.

Muertes y desapariciones