Edmundo pide liberar presos políticos tras salida de Maduro

<b>El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, </b>se dirigió este domingo 4 de enero de 2026 al país tras la <b>salida de Nicolás Maduro del territorio venezolano</b>, un hecho que, según afirmó, marca <i>'un nuevo escenario político'</i>, pero que <b>no garantiza por sí solo una transición democrática</b>.<i><b>'Los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela'</b></i>, expresó González en un mensaje difundido este martes, en el que reconoció que el momento genera<i> 'sentimientos encontrados'</i> entre la población.El dirigente sostuvo que la normalización institucional del país solo será posible cuando se cumplan dos condiciones fundamentales: la <b>liberación de todos los presos políticos</b> y el <b>respeto pleno a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024</b>.<i>'Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta'</i>, afirmó, al referirse a civiles y militares detenidos por razones políticas, a quienes calificó como 'rehenes de un sistema de persecución'.González subrayó que la salida de quien calificó como <i>'usurpador del poder' </i>y su sometimiento a procesos judiciales <b>no sustituye las tareas pendientes</b> que, dijo, deberá asumir el nuevo liderazgo político.<i><b>'Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante'</b></i>, insistió.En su mensaje, el dirigente reivindicó su legitimidad en el respaldo ciudadano y en la Constitución venezolana. '<i><b>Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con futuro</b></i>', señaló.Asimismo, hizo un llamado directo a la <b>Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos de seguridad del Estado</b>, recordándoles que su deber es acatar el mandato soberano expresado en las urnas.<i><b>'Su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico'</b></i>, expresó González, quien afirmó asumir esta etapa <i>'con serenidad, claridad y compromiso democrático'</i>.El líder opositor concluyó con un llamado a la <b>unidad nacional</b>, la reconstrucción del país y un proceso de <b>verdad, justicia y reconciliación sin impunidad</b>, al asegurar que <i>'el país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza'</i>.