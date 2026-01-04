Edmundo pide liberar presos políticos tras salida de Maduro

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se dirigió este domingo 4 de enero de 2026 al país tras la salida de Nicolás Maduro del territorio venezolano, un hecho que, según afirmó, marca “un nuevo escenario político”, pero que no garantiza por sí solo una transición democrática.

“Los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela”, expresó González en un mensaje difundido este martes, en el que reconoció que el momento genera “sentimientos encontrados” entre la población.

El dirigente sostuvo que la normalización institucional del país solo será posible cuando se cumplan dos condiciones fundamentales: la liberación de todos los presos políticos y el respeto pleno a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

“Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, afirmó, al referirse a civiles y militares detenidos por razones políticas, a quienes calificó como “rehenes de un sistema de persecución”.

González subrayó que la salida de quien calificó como “usurpador del poder” y su sometimiento a procesos judiciales no sustituye las tareas pendientes que, dijo, deberá asumir el nuevo liderazgo político.

“Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, insistió.

En su mensaje, el dirigente reivindicó su legitimidad en el respaldo ciudadano y en la Constitución venezolana. “Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que anhelan un país con paz, con instituciones y con futuro”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado directo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos de seguridad del Estado, recordándoles que su deber es acatar el mandato soberano expresado en las urnas.

“Su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico”, expresó González, quien afirmó asumir esta etapa “con serenidad, claridad y compromiso democrático”.

El líder opositor concluyó con un llamado a la unidad nacional, la reconstrucción del país y un proceso de verdad, justicia y reconciliación sin impunidad, al asegurar que “el país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza”.