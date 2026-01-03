  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Panamá no reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta interina, afirma Mulino

El presidente Mulino aboga por una transición democrática en Venezuela
El presidente Mulino aboga por una transición democrática en Venezuela Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/01/2026 13:51
El presidente Mulino se pronunció sobre la situación en Venezuela y pidió respeto a la voluntad popular.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó la tarde de este 3 de enero su postura frente a la “captura” del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una entrevista telefónica concedida al programa Actualidad Radio.

Mulino fue enfático al señalar que Panamá no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela ni avala ninguna otra figura fuera del marco que, a su juicio, representa el liderazgo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

El presidente señaló que Panamá observa la situación en Venezuela con preocupación, pero también con un grado de tranquilidad ante la posibilidad de que el país sudamericano retome el camino democrático.

“Habiendo vivido una situación muy difícil en 1989, similar a lo que vive hoy Venezuela, esto nos preocupa, pero también nos da cierta tranquilidad si sirve para que Venezuela pueda retomar la senda democrática. Aquí no pueden existir subterfugios como los que se dieron con Panamá en su momento”, expresó.

El mandatario indicó que el comunicado publicado por el Gobierno panameño en redes sociales ha sido claro en cuanto a su posición: Panamá considera que debe prevalecer una salida democrática, basada en los resultados de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela.

En ese sentido, Mulino reiteró que Panamá custodia las actas electorales que sustentan el triunfo de Edmundo González y dejó claro que el país no reconocerá ninguna otra vía que no sea el respeto legítimo a la voluntad popular expresada en las urnas.

“Panamá no va a reconocer ninguna forma distinta al mandato del pueblo venezolano”, subrayó.

El presidente también señaló que ha revisado los pronunciamientos de otros jefes de Estado y afirmó que existe coincidencia regional en cuanto a la necesidad de una transición democrática y el respeto a las libertades. Según Mulino, varios países ya han reconocido al gobierno encabezado por Edmundo González.

Presidente Mulino respalda la dupla González–Machado para la transición en Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que la transición política en Venezuela debe realizarse con Edmundo González y María Corina Machado, a quienes reconoció como figuras clave en la lucha por la democracia y la libertad en ese país.

Mulino destacó que ambos dirigentes “se han fajado duro” en defensa de los valores democráticos y afirmó que Panamá respalda plenamente esa dupla como parte del proceso de transición.

En ese sentido, subrayó que cualquier salida política debe construirse sobre la base del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

VIDEOS
Lo Nuevo