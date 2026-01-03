Panamá no reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta interina, afirma Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó la tarde de este 3 de enero su postura frente a la “captura” del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una entrevista telefónica concedida al programa Actualidad Radio.

Mulino fue enfático al señalar que Panamá no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela ni avala ninguna otra figura fuera del marco que, a su juicio, representa el liderazgo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

El presidente señaló que Panamá observa la situación en Venezuela con preocupación, pero también con un grado de tranquilidad ante la posibilidad de que el país sudamericano retome el camino democrático.

“Habiendo vivido una situación muy difícil en 1989, similar a lo que vive hoy Venezuela, esto nos preocupa, pero también nos da cierta tranquilidad si sirve para que Venezuela pueda retomar la senda democrática. Aquí no pueden existir subterfugios como los que se dieron con Panamá en su momento”, expresó.

El mandatario indicó que el comunicado publicado por el Gobierno panameño en redes sociales ha sido claro en cuanto a su posición: Panamá considera que debe prevalecer una salida democrática, basada en los resultados de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela.

En ese sentido, Mulino reiteró que Panamá custodia las actas electorales que sustentan el triunfo de Edmundo González y dejó claro que el país no reconocerá ninguna otra vía que no sea el respeto legítimo a la voluntad popular expresada en las urnas.

“Panamá no va a reconocer ninguna forma distinta al mandato del pueblo venezolano”, subrayó.

El presidente también señaló que ha revisado los pronunciamientos de otros jefes de Estado y afirmó que existe coincidencia regional en cuanto a la necesidad de una transición democrática y el respeto a las libertades. Según Mulino, varios países ya han reconocido al gobierno encabezado por Edmundo González.