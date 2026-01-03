Panamá no reconocerá a Delcy Rodríguez como presidenta interina, afirma Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que la transición política en Venezuela debe realizarse con Edmundo González y María Corina Machado, a quienes reconoció como figuras clave en la lucha por la democracia y la libertad en ese país.Mulino destacó que ambos dirigentes 'se han fajado duro' en defensa de los valores democráticos y afirmó que Panamá respalda plenamente esa dupla como parte del proceso de transición. En ese sentido, subrayó que cualquier salida política debe construirse sobre la base del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.