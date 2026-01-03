Canciller Martínez-Acha reitera apoyo a Edmundo González tras captura de Maduro

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, reiteró este 3 de enero su respaldo a la voluntad popular del pueblo venezolano y su compromiso con una salida democrática y pacífica a la crisis política en ese país, luego de la operación realizada por Estados Unidos para “capturar” a Nicolás Maduro.

Durante una entrevista en Radio Panamá, el canciller afirmó que la posición del gobierno del presidente José Raúl Mulino es coherente con la línea que ha mantenido desde los resultados de las elecciones venezolanas, en las que, según indicó, se impuso el presidente electo Edmundo González Urrutia.

“Yo tengo una posición que es cónsona con lo que este gobierno ha hecho desde los resultados de las elecciones en Venezuela el 28 de julio del año pasado. Respecto a la voluntad popular, respecto al sistema democrático y sobre todo en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano”, sostuvo el canciller, al destacar que Panamá posee más del 90 % de las actas electorales que confirman la victoria del mandatario electo.

Martínez Sácha lamentó que la situación haya derivado en una acción de carácter militar, señalando que se trata de una consecuencia directa de la negativa del régimen venezolano a aceptar salidas dialogadas y pacíficas. “A nadie le puede gustar esta solución, pero es el resultado de no haber permitido salidas dialogadas, salidas pacíficas, salidas consensuadas”, expresó.

El canciller añadió además que Panamá ofreció su territorio como asilo temporal para facilitar una transición pacífica, propuesta que, según indicó, no encontró respuesta por parte del régimen de Maduro.

En cuanto a contactos diplomáticos tras la operación, informó que hasta el momento no se ha producido comunicación directa con María Corina Machado ni con Edmundo González Urrutia, aunque aclaró que el gobierno panameño está dispuesto a coordinar cualquier acercamiento cuando así se solicite.

Sobre la situación de un panameño detenido en cárceles venezolanas desde hace más de cinco meses, el canciller aseguró que la Cancillería ha dado seguimiento constante al caso y ha intentado demostrar su inocencia.

Explicó que se trata de un marino que se encontraba a bordo de un buque y que la representación consular solo ha podido visitarlo en una ocasión. “Es propio del comportamiento del dictador Maduro, que sencillamente imponía su criterio y ningún tipo de respeto por los derechos humanos o el Estado de derechos”, afirmó.

Finalmente, adelantó que Panamá se mantendrá activa en los foros internacionales, incluida la Organización de Estados Americanos, en defensa de la democracia y del presidente electo de Venezuela, mientras se evalúa la evolución de los acontecimientos.