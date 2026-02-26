Inversionistas japoneses invertirán en Puerto Armuelles, anuncia el presidente

El presidente José Raúl Mulino confirmó la mañana de este jueves 26 de febrero que un grupo de inversionistas japoneses invertirán en Panamá.

Mulino efectuó el anuncio en presencia del embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga, a quien agradeció su presencia en el acto.

Además, el mandatario también resaltó que la presencia de los inversionistas en esa zona del país representaba un hito relevante.

“Le dijo algo, que se logre, que desde Tokio altísimos ejecutivos de empresas japonesas vengan a Puerto Armuelles créanmelo no es porque es el lugar más bonito del mundo, sino porque vienen a invertir en lo que saben hacer bien, en el negocio de logística, transporte y puertos”, destacó.

La Estrella de Panamá conoció que las empresas interesadas en Panamá son dos de la industria automotriz y otra del sector logístico.

También este rotativo conoció que otra empresa interesada en el puerto de Barú es Royal Caribbean, la cual comenzaría a operar en marzo de 2026.

Mulino enfatizó que esta provincia va a volar, refiriéndose a las inversiones que están pautadas para la zona.

De acuerdo con el Ejecutivo, el puerto de esta zona del país tiene un avance del 70% en su construcción.