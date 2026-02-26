  1. Inicio
Brecha salarial en Panamá alcanza 5.91% a favor de hombres

Según la encuesta, los aspirantes con experiencia para cargos de jefe o supervisor pretenden recibir $2,500 al mes, la aspiración salarial más alta registrada.
Por
Mileika Lasso
  • 26/02/2026 10:00
El salario promedio pretendido cae a $1,011 en enero. Operaciones, Planilla y Arquitectura lideran los montos más altos

Panamá registró una reducción en la aspiración salarial promedio durante enero de 2026. El salario pretendido por los postulantes se ubicó en $1,011, lo que representa una caída mensual de 5.37 % y un descenso interanual acumulado de 5.67 %, según el más reciente Reporte del Mercado Laboral del portal Konzerta.

El ajuste equivale a $57 menos en comparación con diciembre. No obstante, las pretensiones salariales se mantienen por encima de los niveles mínimos históricos, explicó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing a través de un comunicado de prensa.

El reporte se construye con base en las aspiraciones salariales que los usuarios registran al postularse a vacantes en la plataforma de empleo. Estas cifras reflejan expectativas de ingreso y no corresponden al salario mínimo vigente en Panamá ni a los salarios efectivamente pagados en el mercado laboral.

Por nivel de experiencia, las posiciones de jefe o supervisor reportan la mayor aspiración salarial. En esta categoría, bajo el departamento de Operaciones de una empresa alcanza los $2,500 mensuales, el monto más alto del mercado, según la encuesta.

En el nivel semi senior y senior, el rol de Compensación y Planilla lidera con una aspiración promedio de $1,300. Mientras tanto, en el segmento junior, en profesiones como Arquitectura registra el mayor salario pretendido con $900 mensuales.

En contraste, los salarios pretendidos más bajos se concentran en las secciones o departamentos de Mantenimiento y Limpieza (Junior) con $637; Community Management (semi senior y senior) con $700; y Camarero (jefe o supervisor) con $750.

Las posiciones semi senior y senior muestran la disminución mensual más pronunciada del reporte, con una baja de 6.37 %, lo que sitúa el salario promedio en $1,050.

El segmento de jefe o supervisor registra un promedio de $1,332, con una reducción de 3.21 %. En tanto, los perfiles junior reportan un promedio de $750, tras una caída de 2.73 %.

Brecha salarial de género: 5.91% a favor de los hombres

El reporte evidencia una brecha salarial de género en las aspiraciones económicas. Los hombres reportan un salario promedio pretendido de $1,031, mientras que las mujeres sitúan su aspiración por debajo de los $1,000 mensuales. Según la encuestas las mujeres aspiran apenas a $973. La diferencia alcanza 5.91 % a favor de los varones.

Con base en el reporte en términos mensuales, las aspiraciones masculinas disminuyen 3.91 % y las femeninas 2.80 %.

Pese a que las pretensiones de las mujeres siguen inferiores a la de los hombre, las ladys concentraron el 51.64 % del total de postulaciones en enero.

En el segmento junior, representan el 51.92 %, y en el nivel semi senior y senior alcanzan el 56.48 %. Sin embargo, en cargos de jefe o supervisor, los hombres concentran el 59 % de las postulaciones, frente al 41 % de las mujeres.

Los talentos entre 18 y 24 años representan el 17.58 % del total de postulaciones registradas en enero pasado. Este grupo etario registró una aspiración salarial promedio de $755, con una disminución mensual de 2.70 %.

En cuanto a demanda, el puesto en el departamento de Ventas se posiciona como el más ofertado y postulado por los encuestados, con el 15.56% de los avisos y el 15.42 % de las postulaciones.

