Brecha salarial en Panamá alcanza 5.91% a favor de hombres

Panamá registró una reducción en la aspiración salarial promedio durante enero de 2026. El salario pretendido por los postulantes se ubicó en <b>$1,011</b>, lo que representa una caída mensual de <b>5.37 %</b> y un descenso interanual acumulado de <b>5.67 %</b>, según el más reciente Reporte del Mercado Laboral del portal Konzerta.El ajuste equivale a <b>$57 menos</b> en comparación con diciembre. No obstante, las pretensiones salariales se mantienen por encima de los niveles mínimos históricos, explicó<b> Jeff Alejandro Morales</b>, gerente de Marketing a través de un comunicado de prensa.El reporte se construye con base en <b>las aspiraciones salariales que los usuarios registran al postularse a vacantes en la plataforma de empleo</b>. Estas cifras reflejan expectativas de ingreso y no corresponden al salario mínimo vigente en Panamá ni a los salarios efectivamente pagados en el mercado laboral.Por nivel de experiencia, las posiciones de jefe o supervisor reportan la mayor aspiración salarial. En esta categoría, bajo el departamento de Operaciones de una empresa alcanza los <b>$2,500 mensuales</b>, el monto más alto del mercado, según la encuesta.En el nivel <i>semi senior</i> y<i> senior</i>, el rol de Compensación y Planilla lidera con una aspiración promedio de <b>$1,300</b>. Mientras tanto, en el segmento <i>junior</i>, en profesiones como Arquitectura registra el mayor salario pretendido con <b>$900 mensuales</b>.En contraste, los salarios pretendidos más bajos se concentran en las secciones o departamentos de Mantenimiento y Limpieza (Junior) con <b>$637</b>; Community Management (<i>semi senior </i>y<i> senior</i>) con <b>$700</b>; y Camarero (jefe o supervisor) con <b>$750</b>.Las posiciones <i>semi senior </i>y <i>senior</i> muestran la disminución mensual más pronunciada del reporte, con una baja de <b>6.37 %</b>, lo que sitúa el salario promedio en <b>$1,050</b>.El segmento de jefe o supervisor registra un promedio de <b>$1,332</b>, con una reducción de <b>3.21 %</b>. En tanto, los perfiles junior reportan un promedio de <b>$750</b>, tras una caída de <b>2.73 %</b>.