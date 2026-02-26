Rusia acusa a Estados Unidos de ‘provocación agresiva’ tras incidente de lancha armada en Cuba

Rusia elevó el tono diplomático tras el incidente ocurrido en aguas de Cuba, donde una lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH fue neutralizada por autoridades cubanas al intentar aproximarse a la costa de Villa Clara con 10 hombres armados a bordo.

El Gobierno ruso calificó lo sucedido como una “provocación agresiva” de Estados Unidos, advirtiendo que este tipo de episodios incrementa la tensión en el Caribe y podría desestabilizar aún más la región. Moscú instó a evitar acciones que puedan escalar el conflicto y pidió una investigación exhaustiva de los hechos.