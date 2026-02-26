  1. Inicio
Rusia acusa a Estados Unidos de ‘provocación agresiva’ tras incidente de lancha armada en Cuba

El Gobierno ruso calificó lo sucedido como una “provocación agresiva” de Estados Unidos, advirtiendo que este tipo de episodios incrementa la tensión en el Caribe.
Tomada de redes sociales
Por
Laura Chang
  • 26/02/2026 09:17
El hecho ocurrió en la zona de Villa Clara, donde fuerzas de Tropas Guardafronteras interceptaron la embarcación tras detectarla aproximándose a la costa.

Rusia elevó el tono diplomático tras el incidente ocurrido en aguas de Cuba, donde una lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH fue neutralizada por autoridades cubanas al intentar aproximarse a la costa de Villa Clara con 10 hombres armados a bordo.

El Gobierno ruso calificó lo sucedido como una “provocación agresiva” de Estados Unidos, advirtiendo que este tipo de episodios incrementa la tensión en el Caribe y podría desestabilizar aún más la región. Moscú instó a evitar acciones que puedan escalar el conflicto y pidió una investigación exhaustiva de los hechos.

Según la versión oficial difundida por La Habana, la embarcación transportaba armas de fuego, explosivos y equipo táctico.

Durante el enfrentamiento con Tropas Guardafronteras cubanas murieron cuatro ocupantes y varios resultaron heridos. Washington, por su parte, ha señalado que investigará lo ocurrido antes de emitir una postura definitiva.

El incidente se produce en un contexto de relaciones tensas entre Estados Unidos y Cuba, escenario en el que Rusia ha reforzado su respaldo político a la isla y ha advertido sobre el riesgo de nuevas confrontaciones en la región.

