Rusia acusa a Estados Unidos de ‘provocación agresiva’ tras incidente de lancha armada en Cuba

Según la versión oficial difundida por La Habana, la embarcación transportaba armas de fuego, explosivos y equipo táctico. Durante el enfrentamiento con Tropas Guardafronteras cubanas murieron cuatro ocupantes y varios resultaron heridos. Washington, por su parte, ha señalado que investigará lo ocurrido antes de emitir una postura definitiva.El incidente se produce en un contexto de relaciones tensas entre Estados Unidos y Cuba, escenario en el que Rusia ha reforzado su respaldo político a la isla y ha advertido sobre el riesgo de nuevas confrontaciones en la región.