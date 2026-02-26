Presidente afirma que China necesita a Panamá por el Canal y la Zona Libre de Colón

El presidente José Raúl Mulino destacó la mañana de este jueves 26 de febrero en su conferencia semanal de los jueves que ignora que tiene China en su agenda, pero aseguró que no actuará contra Panamá.

“Si tú quieres mi opinión personal, créeme no va a pasar nada”, le respondió el mandatario al periodista que le consultó sobre las acciones de China luego que la empresa Panama Ports Company, filial de CK Hutchison que tiene su sede en Hong Kong, perdiera el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Este 29 de enero la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company.

“No se que tiene China o el gobierno chino en su agenda, cuando llegue se evaluará y se responderá en consecuencia con lo que ellos decidan hacer”, indicó.

Mulino durante esta parte de la conferencia de prensa le preguntó a los periodistas “qué va hacer China contra Panamá, a ver, desde el punto de vista de comercio o del punto de vista de apoyo”.

Otra pregunta que hizo Mulino es qué ha sacado Panamá de la relación con China.

“Por supuesto que China es un país importantísimo en el mundo, nadie lo va a negar”, destacó.

Además, Mulino destacó que China necesita mucho a Panamá, ya que todo lo que producen pasa por el Canal de Panamá y todo lo que venden lo realizan a través de la Zona Libre de Colón.