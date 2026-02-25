Pérez Balladares: ‘No tenemos que preocuparnos por sanciones chinas’

“¿Qué sanciones nos puedan dar? ¿No pasar por el Canal?”

Así respondió el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares al ser cuestionado sobre posibles represalias del Gobierno de China luego de que Panamá ocupara los puertos de Balboa y Cristóbal.

“No pensamos que lleguen a ese punto y no tenemos que preocuparnos por ninguna sanción”, sentenció.

Voceros del gobierno chino han manifestado que apoyaran a Panama Ports Company, subsidiaria de la hongkonesa CK Hutchison, en las acciones legales que tomen contra Panamá.

El expresidente Pérez Balladares comentó que “tienen toda la razón en tratar de apoyar a su empresa”, pero que Panamá debe actuar en favor de sus intereses nacionales.

Balladares también reconoció la preocupación por la seguridad jurídica y bromeó que tal vez en el futuro deba ser la Corte Suprema la que negocie los contratos de concesión.

El contrato original con Panama Ports se firmó durante el gobierno de Balladares y fue modificado posteriormente en el gobierno de Mireya Moscoso.

“Lo que se hizo fue desfigurar la figura original, se cambió totalmente el contrato”, apuntó. “Desde entonces hemos tenido mala relación con esos señores”.

Balladares considera que la coyuntura actual es una oportunidad de “empezar de nuevo y hacer las cosas bien”.