Escándalo real noruego: revelan hijo secreto de Marius Borg en pleno juicio que sacude a la monarquía

El ya turbulento juicio de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, dio un vuelco inesperado esta semana cuando en una de las audiencias se reveló la existencia de un supuesto hijo secreto, un detalle íntimo que hasta ahora no había trascendido y que amenaza con encender aún más la polémica en torno al caso.

Borg, de 29 años, enfrenta 38 cargos, incluidos cuatro de violación, violencia doméstica y otros delitos graves, y se declaró no culpable ante el tribunal de Oslo.

Desde el inicio del juicio en febrero, el proceso ha expuesto testimonios impactantes sobre agresiones físicas y comportamientos abusivos en su historial personal.

Pero la última revelación llegó cuando un testigo, amigo de una de las presuntas víctimas, aseguró que Borg le había hablado en confianza de que tenía un hijo y le mostró fotografías del menor, presumiblemente para generar confianza durante una conversación personal.

Este dato, aún sin confirmación oficial ni documentación legal, sorprendió a los presentes y abrió un nuevo foco de atención sobre la vida privada del acusado.

La noticia del supuesto hijo secreto complica aún más una historia ya de por sí explosiva: más allá de los graves cargos que enfrenta Borg, su proceso ha puesto bajo lupa a toda la familia real noruega y han alimentado un intenso debate público sobre el alcance de los privilegios, la justicia y la transparencia en las instituciones monárquicas.

Las implicaciones van más allá del ámbito judicial: fuentes cercanas a la prensa noruega sugieren que la revelación podría afectar la percepción pública sobre la monarquía, ya debilitada previamente por otros escándalos mediáticos que involucran a miembros de la familia real y vínculos controvertidos con figuras del pasado.

Por ahora, la defensa de Borg ha rechazado confirmar o desmentir la existencia de ese hijo, calificando la información de “no verificada” y advirtiendo contra la difusión de rumores durante un proceso judicial delicado.

El juicio continúa y, con cada nueva sesión, crecen las especulaciones sobre el impacto de estos secretos familiares en la estabilidad de una de las casas reales más antiguas de Europa.