Pérez Barboni tilda de ‘perjudicial para la democracia’ el proyecto de ley sobre las máscaras en las manifestaciones

El <b>Consejo de Gabinete</b> autorizó a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/autor/-/meta/dinoska-montalvo" target="_blank">la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo</a>, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que propone adicionar el artículo 169-A al <b>Código Penal</b> para sancionar el uso de máscaras u otros mecanismos de ocultamiento del rostro durante manifestaciones y protestas.La propuesta ha generado reacciones en el Legislativo. El diputado <b><a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Pérez Barboni </a></b>en una entrevista a <b>Telemetro Reporta</b>, expresó su preocupación y advirtió que penalizar el uso de máscaras durante manifestaciones podría 'desincentivar un derecho ciudadano', en referencia al derecho a la protesta consagrado en la Constitución.El diputado señaló que en contextos de enfrentamientos se utilizan gases lacrimógenos, perdigones y otros elementos que pueden afectar la salud, por lo que consideró que la medida es 'un poco negativa' y podría resultar perjudicial para la democracia panameña.