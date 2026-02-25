  1. Inicio
Pérez Barboni tilda de ‘perjudicial para la democracia’ el proyecto de ley sobre las máscaras en las manifestaciones

Por
Emiliana Tuñón
  • 25/02/2026 14:36
Un nuevo proyecto de ley propone penas de hasta seis años de prisión por usar máscaras en protestas para incitar violencia.

El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal para sancionar el uso de máscaras u otros mecanismos de ocultamiento del rostro durante manifestaciones y protestas.

La propuesta ha generado reacciones en el Legislativo. El diputado José Pérez Barboni en una entrevista a Telemetro Reporta, expresó su preocupación y advirtió que penalizar el uso de máscaras durante manifestaciones podría “desincentivar un derecho ciudadano”, en referencia al derecho a la protesta consagrado en la Constitución.

El diputado señaló que en contextos de enfrentamientos se utilizan gases lacrimógenos, perdigones y otros elementos que pueden afectar la salud, por lo que consideró que la medida es “un poco negativa” y podría resultar perjudicial para la democracia panameña.

“Por lo menos por parte de este diputado no contaría con un apoyo directo sin entender verdaderamente las causas de por qué se está planteando esto. Necesitamos hacerle entender a la ciudadanía que está en su completo derecho de protestar”, expresó Pérez Barboni.

Añadió que, si una persona comete un delito o incurre en actos de vandalismo, debe ser procesada conforme a la ley.

No obstante, sostuvo que “por el simple hecho de utilizar una máscara, un pañuelo o algo que cubra su rostro parcial o totalmente, no creo que deba haber ningún tipo de represalia o elevarlo a seis años de prisión”.

El proyecto de ley deberá iniciar ahora su trámite legislativo en la Asamblea Nacional, donde se anticipa un debate sobre el equilibrio entre el orden público y el ejercicio del derecho a la protesta.

