Ministerio Público pide condena de José Domingo Arias en juicio Odebrecht

El Ministerio Público pide la condena del excandidato presidencial, José Domingo Arias, por blanqueo de capitales durante el juicio Odebrecht.

La Fiscalía sustentó su solicitud de condena citando declaraciones de personas como Mónica Moura, Joao Santana, Rodrigo Tacla y Stanley Motta, entre otros.

El Ministerio Público señala que Arias recibió millones de dólares a través de contribuciones a su campaña presidencial a través de sociedades que estaban a nombre de testaferros como José Porta.

A pesar que varias declaraciones reiteran que Arias no tenía conocimiento de los acuerdos que se hacían y que conversaban directamente con el expresidente Ricardo Martinelli, los fiscales argumentan que Arias estaba consciente de las irregularidades y es responsable.

Se trata del tercer día en que el Ministerio Público presenta sus alegatos pidiendo condena o absolución de los imputados en el juicio Odebrecht. Este miércoles, además de Arias, pidieron la condena de Gonzalo Eduardo Monteverde y María Carmona. Ambos son ciudadanos peruanos que participan del juicio de forma remota. De acuerdo al expediente, son beneficiarios de sociedades utilizadas para triangular los fondos que Odebrecht habría utilizado para el pago de sobornos.