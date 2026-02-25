Renuncian Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo de Venezuela; Asamblea declara urgencia para designar encargados

La Asamblea Nacional de Venezuela informó este miércoles 25 de febrero la renuncia del fiscal general, Tarek William Saab, y del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Parlamento.

A través del canal oficial en Telegram, reportó El Pitazo, el Legislativo señaló que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró la “urgencia reglamentaria” para proceder con la designación de autoridades encargadas tanto en el Ministerio Público como en la Defensoría del Pueblo.

Tras conocerse las dimisiones, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso que Saab asuma de manera temporal el cargo de Defensor del Pueblo mientras se designa un titular definitivo.

En cuanto al Ministerio Público, Rodríguez planteó la designación del abogado Larry Devoe Márquez como fiscal general encargado, hasta que se concrete el nombramiento formal de la nueva autoridad, informó El Pitazo.

La sesión continuó con el debate sobre los procedimientos correspondientes para formalizar los encargos, en el marco de lo establecido en la normativa vigente.

Hasta el cierre de esta nota, no se habían ofrecido mayores detalles sobre las razones de las renuncias ni el cronograma para la designación definitiva de los nuevos titulares.